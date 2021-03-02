«Держится как истинный спартаковец, даже шутит»: что известно о состоянии Романцева после перенесённого инфаркта

Бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России по футболу Олега Романцева госпитализировали с инфарктом. Об этом рассказал московский клуб на своём официальном сайте. По словам внучки Олега Ивановича Алины, 1 марта тренер успешно перенёс операцию на сердце. Сам Романцев признался, что в последнее время находился в предынфарктном состоянии, но после операции чувствует себя намного лучше.

«Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное»

Информация о том, что бывший главный тренер «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев перенёс инфаркт, появилась в СМИ утром во вторник. Позже её подтвердил многолетний помощник специалиста Георгий Ярцев. По его словам, девятикратный чемпион страны был госпитализирован в реанимацию в состоянии средней тяжести.

Следом о болезни Романцева написали на официальном сайте «Спартака». Клуб сообщил об успешно перенесённой тренером операции.

«Олег Романцев госпитализирован в Москве сегодня утром. Ему успешно проведена операция на сердце, состояние стабильное. Желаем здоровья великому тренеру!» — говорится в сообщении красно-белых.

В свою очередь, директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов пообещал, что клуб в случае необходимости окажет специалисту всю необходимую поддержку. Об этом же заявил владелец «Спартака» Леонид Федун.

«С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжёлым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное. Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе», — приводит слова Федуна ТАСС.

Вскоре встревоженных болельщиков успокоил сам Романцев, который рассказал СМИ о своём состоянии. Он подчеркнул, что уже чувствует себя хорошо, хотя госпитализация стала полной неожиданностью.

«По скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — цитирует тренера РБК.

Внучка Олега Ивановича Алина более подробно описала симптомы деда. По словам женщины, он ощутил недомогание ещё утром в воскресенье — появились боли в районе грудной клетки.

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«Он обычно рано встаёт. В этот раз приготовил себе завтрак, но поесть не смог. Прилёг. Потом сказал, что вроде всё хорошо, боли отпустили. Я ему сказала, что это как минимум ненормально. Позвонили Василькову (бывший врач «Спартака» — RT). Он сказал: «Такими вещами не шутят», — приводит слова внучки Романцев Sport24.

В дальнейшем у 67-летнего специалиста появились такие симптомы, как одышка и холодный пот. Было принято решение вызвать скорую помощь.

«Ребята довольно быстро приехали, минут через 10—15. Померили давление. С ним всё было в норме. Потом сделали кардиограмму. Только раскрылся первый лист, как фельдшер сразу сказал: «У вас инфаркт», — добавила женщина.

Внучка Романцева также отметила, что раньше дед на здоровье не жаловался, а потому инфаркт стал для семьи полной неожиданностью. И уже в понедельник тренеру сделали срочную операцию.

«Вчера вечером звонила ему, голос был нормальный. И сегодня утром, часов в 11, созванивались, говорит — всё в порядке. Что врач по пять раз заходит к нему, всё контролируется. Кстати, когда он сегодня утром позвонил, то первым делом спросил: «Как там мой кот»?», — рассказала Алина.

«Шутит, мол, «ставлю сейчас рекорд — лежу под шестью капельницами»

Инфаркт Романцева не на шутку встревожил его коллег, для которых болезнь стала полной неожиданностью. Однако многие из них, лично пообщавшись с Олегом Ивановичем, отмечали его бодрый настрой. Например, бывший наставник сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев сообщил, что утром состояние тренера улучшилось.

«Хочу поблагодарить врачей, которые быстро отреагировали! Слава богу, состояние стабилизируется у Олега Ивановича! Настроение хорошее. Надеюсь, в скором времени его выпишут», — рассказал Газзаев «Спорт-Экспрессу».

Пожелал Романцеву скорейшего выздоровления и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин с рулевым «Ростова» Валерием Карпиным.

«Я недавно говорил с Олегом Ивановичем, всё хорошо, он себя уже нормально чувствует. Желаю ему только здоровья, всё будет хорошо», — отметил Сёмин.

В свою очередь, бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подчеркнул, что Романцев всегда работал на износ и отдал всё своё сердце клубу.

«К сожалению, физиология человека такова, что всё приходит когда-то в негодность или в состояние усталости. Поэтому хочется только пожелать Олегу Ивановичу здоровья и 100 лет жизни, чтобы он как можно дольше жил и больше не возвращался к этой проблеме», — заявил функционер.

Пожелал Романцеву скорейшего выздоровления и Ринат Дасаев, который сначала поиграл с ним в «Спартаке», затем работал под руководством специалиста, а позже трудился в его штабе.

«Расстроен тем фактом, что Романцеву стало плохо, понадобилась операция. Желаю Олегу Ивановичу скорейшего выздоровления, чтобы он поскорее вернулся в строй, смог посещать матчи «Спартака», как раньше. Не болейте!» — отметил Дасаев.

А бывший пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг рассказал, что Романцев, несмотря на заболевание, находит возможность шутить.

«Только что разговаривал с ним по телефону. Держится как истинный спартаковец! Даже шутит: мол, «ставлю сейчас рекорд — лежу под шестью капельницами!» Естественно, отменили наш поход на матч с «Краснодаром». Но непременно пойдём на «Спартак» в этом сезоне. Не сомневаюсь!» — написал Трахтенберг в Twitter.

Наконец, экс-тренер сборной России Михаил Гершкович после телефонного разговора с коллегой сообщил, что через пару дней Романцева переведут в общую палату.

«Говорят, был инфаркт, но подробностей сказать не могу. Провели определённые мероприятия, и сейчас он в очень хорошем, бодром состоянии. Мне понравился его голос — бодрый. Надо пожелать скорейшего выздоровления!» — цитирует Гершковича «Чемпионат».