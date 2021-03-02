У бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева случился инфаркт

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал свою госпитализацию в одну из больниц Москвы.

«Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной. Инфаркт. Сразу сделали операцию. Врач говорит, чудом успели», — приводит слова тренера «РБК-Спорт».

Романцев отмечает, что поздно обратился в скорую помощь.

«Предынфарктное состояние уже давно было. Я не обращал внимания и думал, что дело в возрасте», — добавил он.

Олег Романцев — чемпион СССР, восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и трёхкратный обладатель Кубка России.

Ранее сообщалось, что Олег Романцев попал в реанимацию.