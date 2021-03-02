Федун — об инфаркте Романцева: жду его на стадионе «Спартака»
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«С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжёлым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце легенды «Спартака», — приводит ТАСС слова Федуна.
По словам владельца московского клуба, состояние Олега Романцева стабильное.
«Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на стадионе «Спартака», — добавил он.
Олег Романцев — чемпион СССР, восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и трёхкратный обладатель Кубка России.
Ранее сообщалось, что Олег Романцев попал в реанимацию.