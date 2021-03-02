Федун — об инфаркте Романцева: жду его на стадионе «Спартака»

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Владелец «Спартака» прокомментировал госпитализацию бывшего главного тренера московского клуба Олега Романцева в одну из больниц Москвы.
Федун — об инфаркте Романцева: жду его на стадионе «Спартака»
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжёлым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце легенды «Спартака», — приводит ТАСС слова Федуна.

По словам владельца московского клуба, состояние Олега Романцева стабильное.

«Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на стадионе «Спартака», — добавил он.

Олег Романцев — чемпион СССР, восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и трёхкратный обладатель Кубка России.

Ранее сообщалось, что Олег Романцев попал в реанимацию.

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