Возмутители спокойствия: как «Сочи» творит сенсацию в РПЛ и претендует на попадание в ЛЧ

Удачное выступление «Сочи» стало главной неожиданностью текущего сезона РПЛ. После 20 туров команда располагается на третьем месте в турнирной таблице и претендует на попадание в Лигу чемпионов. Главным творцом успеха является главный тренер Владимир Федотов, который привил подопечным быструю игру в атаке и сделал непроходимой линию обороны. Мозгом же южан можно назвать Кристиана Нобоа, который в 35 лет набрал 12 баллов за результативность в национальном первенстве. А нападающий Антон Заболотный не только регулярно поражает чужие ворота, но и стал одним из лучших футболистов лиги по количеству выигранных верховых единоборств.

Мощный старт

Удачное выступление «Сочи» стало главным сюрпризом текущего розыгрыша РПЛ. Команда только в прошлом сезоне дебютировала в Премьер-лиге и вынуждена была большую часть времени бороться за выживание.

Однако старт нового чемпионата страны сложился для подопечных Владимира Федотова более чем успешно. В первых семи турах они набрали 15 очков и даже шли на втором месте в турнирной таблице. Несмотря на это, многие болельщики и эксперты были уверены: запал южан вскоре иссякнет.

Осенью, казалось, это действительно произошло. В октябре-ноябре команда одержала лишь две победы в национальном первенстве. Но закончить год «Сочи» удалось серией из трёх побед кряду, которые вернули их в еврокубковую зону. 2021-й коллектив также начал достойно: сначала выбил из Кубка России «Краснодар», а затем забил четыре безответных мяча в ворота «Арсенала» и поднялся на третье место в таблице, опередив «Спартак». Мало того теперь команду от путёвки в ЛЧ отделяет всего очко, а от лидирующего «Зенита» — шесть.

При этом состав «Сочи» сложно назвать звёздным. По общей стоимости всех футболистов (данные Transfermarkt) южане занимают только девятое место (€31 млн.). Лидирует, что неудивительно, «Зенит» — €169 млн.

Скромная трансферная компания

Главной звездой возмутителей спокойствия смело можно считать самого Федотова. Тренер, подписав контракт с клубом в январе 2020-го, получил непростое наследство, ведь дебютант РПЛ стоял на вылет и в первых 19 матчах одержал лишь три победы. В первую очередь специалист взялся за налаживание действий в обороне. Если до него южане пропустили 25 мячей в 19 встречах, то с ним — шесть в девяти без учёта несостоявшихся из-за вспышки коронавируса игр с «Тамбовом» и «Крыльями Советов», в которых коллективу присудили технические поражения.

Следом специалист занялся атакой, но летом и осенью Сочи покинули сразу несколько ключевых футболистов, которые отвечали именно за созидание: Александр Кокорин, Андрей Мостовой и Дмитрий Полоз.

Больших денег, чтобы заменить их, «Сочи» не платил. За два последних трансферных окна клуб суммарно потратил на футболистов лишь € 1,75 млн. Причём игроки, за которых были заплачены деньги (Данил Пруцев, Душан Лагатор и Денис Адамов) пока ключевыми для Федотова не стали. А пополнивший состав «Сочи» на правах свободного агента Ивелин Попов в первом же матче получил тяжёлую травму.

Да и другие переходы виделись не самыми громкими. Перебравшиеся из «Динамо» Артур Юсупов и Жоаозиньо перешагнули 30-летний рубеж и, казалось, их лучшие годы давно остались позади. Сергей Терехов был арендован из вылетевшего в ФНЛ «Оренбурга», где раньше работал Федотов. Также в аренду из «Зенита» и «Спартака» соответственно пришли Эммануэль Маммана и Александр Руденко.

Быстрая игра в атаке

Тренерскому штабу удалось создать из имеющегося под рукой «материала» симпатичную боевую команду. В тройке центральных защитников менять практически ничего не пришлось, разве чаще в ней стал появляться Маммана.

Со своей работой эти футболисты полностью справляются. В текущем сезоне РПЛ «Сочи» пропустил лишь 22 мяча в 20 играх и делит по этому показателю четвёртое место в лиге вместе с «Ростовом» и «Динамо». На последнем же рубеже надёжен ещё один опытный исполнитель Сослан Джанаев. Капитан регулярно выручает партнёров и провёл на ноль семь матчей в чемпионате. Неслучайно Станислав Черчесов продолжает вызывать его в сборную.

Но настоящим мозгом команды является Кристиан Нобоа. В 35 лет он проводит один из лучших сезонов в карьере. В текущем розыгрыше РПЛ на его счету восемь голов и четыре «ассиста». По количеству баллов за результативность он уступает только Артёму Дзюбе (15), Сердару Азмуну (13) и Николе Влашичу (13) и делит четвёртое место с Джорданом Ларссоном.

А главное — умный эквадорец отвечает за переход из обороны в атаку. В целом за игру он выполняет почти 50 передач (с отрывом лучший результат в команде), 74,8% из которых доходят до адресата. Нельзя забывать и о сильном поставленном ударе полузащитника, который позволяет ему удачно исполнять штрафные.

Качественная игра Нобоа помогает «Сочи» грамотно играть на своих сильных сторонах. Южане при Федотове не стремятся показывать комбинационный кружевной футбол в стиле «Краснодара», а скорее делают ставку на быстрые атаки со стремительными фланговыми проходами. В этом плане очень важны разрезающие передачи Юсупова и Жоаозиньо. Оба быстро стали своими в команде. Россиянин в последних четырёх матчах РПЛ забил три мяча, а натурализованный бразилец классно исполнил штрафной во встрече с «Арсеналом».

Как уже говорилось, в игре «Сочи» очень важна активность на флангах. Поэтому Терехов слева и Тимофей Маргасов справа выполняют огромный объём работы. Но если Сергей не обладает достаточно качественной подачей, то Тимофей отдал уже пять голевых передач. Две — в активе Кирилла Заики. Таким образом с правого края пришло семь мячей команды в национальном первенстве из 32.

Однако многочисленные кроссы в чужую штрафную оказались бы бесполезными, если бы их не замыкал Антон Заболотный. Пусть многие болельщики привыкли посмеиваться над нападающим. Пусть он не слишком удачно выступает за сборную. Но в «Сочи» форвард, по его признанию, почувствовал себя комфортно и начал приносить пользу команде.

В текущем сезоне футболист забил шесть мячей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Заболотный не обладает выдающейся техникой, зато успешно ведёт борьбу на втором этаже. В нынешнем розыгрыше РПЛ в его активе 4.2 выигранных верховых единоборства, четвёртый результат в лиге. Это позволяет тем же Юсупову, Нобоа, Жоаозиньо, а также Никите Бурмистрову (5 голов) забивать на подборах, хотя Антон и сам нацелен на удар. Чего стоит один выстрел через себя в матче с «Ростовом».

Рост нападающего и великолепные подачи Нобоа и Жоаозиньо помогают команде также регулярно поражать чужие ворота после розыгрыша стандартных положений — 14 мячей (четыре — с пенальти) из 32. Это лучший результат в лиге наряду со «Спартаком».

Отобранные очки у фаворитов

В какой-то степени причиной взлёта «Сочи» послужила нестабильная игра грандов, но южане и сами делают всё, чтобы остаться в тройке до конца чемпионата. В нынешнем розыгрыше РПЛ они набрали четыре очка в противостоянии со «Спартаком» (2:2, 1:0). Обыграли «Ростов» (4:2) и «Локомотив» (2:1), а также разошлись миром с «Краснодаром» (1:1) и ЦСКА (1:1).

Это позволяет болельщикам коллектива смотреть в будущее с оптимизмом, ведь календарь оставшихся десяти встреч чемпионата у подопечных Владимира Федотова непростой. В 21-м туре они сыграют с «Ростовом» на выезде. Однако коллектив Валерия Карпина сейчас нестабилен и переживает очередную перестройку.

Следом южане в Москве встретятся с «Локомотивом». Железнодорожники отлично смотрелись в дерби с ЦСКА, но всё же позволили армейцам нанести по своим воротам 17 ударов. Гостям, как правило, для того, чтобы отличиться, требуется гораздо меньше.

В апреле южан ждут три подряд тяжелейшие встречи с «Рубином» (в гостях), «Зенитом» (дома) и ЦСКА (дома). Но ни одна из этих команд на старте года, да и по ходу всего сезона, не выглядит монолитом и способна потерять очки в любой игре. Например, петербуржцы упустили победу над «Ростовом» и вылетели из Кубка России.

Наконец, в 28-м туре «Сочи» отправится в Краснодар. К этому противостоянию гости вовсе могут подойти в ранге фаворита, учитывая серьёзные проблемы оппонента. С остальными («Тамбовом», «Уфой», «Ротором» и «Химками») южанам бороться вполне по силам.

При этом примеров, когда скромная провинциальная команда, на которую в преддверии чемпионата не делалась ставка в борьбе за медали, закреплялась в первой тройке после 20 туров, не так много. В 1994-м третьим шёл «КАМАЗ», но в последних десяти матчах он одержал лишь одну победу и рухнул на шестое место.

В 2000-м до конца борьбу за третью строчку вёл «Анжи» Гаджи Гаджиева. В последнем туре в решающей встрече за медали махачкалинцы потерпели поражение от «Торпедо» и остались четвёртыми. В 2003-м «Сатурн» закончил две трети чемпионата вторым, но в итоге упал на седьмую строчку.

Зато бронзу в дебютном сезоне в элитном дивизионе завоевал тогда «Рубин» Курбана Бердыев. И уже многим позже, в 2016-м другая команда туркменского специалиста «Ростов» едва не взяла золото. После 20 туров жёлто-синие лидировали, но в итоге уступили чемпионство ЦСКА.