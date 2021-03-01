«Спартак» не намерен обжаловать работу судьи матча с «Рубином»

Московский «Спартак» не собирается обжаловать работу судьи матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» Сергея Лапочкина.

«Хотелось бы больше последовательности в решениях судей. В одном эпизоде матча с «Рубином» на Промесе не свистнули фол, а в очень похожем моменте на нашей половине поля дали жёлтую карточку Зобнину. Тем не менее «Спартак» не намерен обжаловать работу Лапочкина», — приводит слова главы департамента московского клуба по связям с общественностью Антона Фетисова «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу казанского клуба.

После 20 туров РПЛ «Рубин» набрал 31 очко и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Спартак» с 35 очками идёт на четвёртой позиции.

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