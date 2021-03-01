Президент «Ахмата» саркастически обратился к судье матча с «Динамо»

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Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов обратился к главному судье матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» Владиславу Безбородову.
Президент «Ахмата» саркастически обратился к судье матча с «Динамо»
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«Поздравляю Владислава Безбородова. Влад, вы самый лучший судья в мире», — написал Даудов в своём Instagram.

Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба.

После 20 туров РПЛ «Динамо» набрало 33 очка и расположилось на шестом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 26 очками идёт на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА приглашал Рангника по пост главного тренера.

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