Футболист «Сочи» Попов выбыл на длительный срок из-за травмы
- РИА Новости
По словам гендиректора клуба Дмитрия Рубашко, слова которого передаёт Sport24, на восстановление 32-летнему хавбеку может потребоваться около полугода.
«Его прооперировали в Барселоне. Сейчас он пройдёт там небольшую реабилитацию и позже прилетит в Сочи. Диагноз? Надрыв передней крестообразной связки. Принято было решение его оперировать. Доктор сказал, что была произведена реконструкция», — добавил Рубашко.
Попов перешёл в «Сочи» в августе в результате обмена с «Ростовом» и успел провести за новый клуб один матч, не отметившись результативными действиям.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Глушенков получил травму колена в матче за молодёжную сборную России.