Футболист «Сочи» Попов выбыл на длительный срок из-за травмы

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Болгарский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Ивелин Попов перенёс операцию из-за травмы и выбыл на длительный срок.
Футболист «Сочи» Попов выбыл на длительный срок из-за травмы
  • РИА Новости

По словам гендиректора клуба Дмитрия Рубашко, слова которого передаёт Sport24, на восстановление 32-летнему хавбеку может потребоваться около полугода.

«Его прооперировали в Барселоне. Сейчас он пройдёт там небольшую реабилитацию и позже прилетит в Сочи. Диагноз? Надрыв передней крестообразной связки. Принято было решение его оперировать. Доктор сказал, что была произведена реконструкция», — добавил Рубашко.

Попов перешёл в «Сочи» в августе в результате обмена с «Ростовом» и успел провести за новый клуб один матч, не отметившись результативными действиям.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Глушенков получил травму колена в матче за молодёжную сборную России.

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