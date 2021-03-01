СМИ: Клубы РПЛ обсуждают возможность смягчения лимита на легионеров

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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривают возможность изменения лимита на легионеров.
СМИ: Клубы РПЛ обсуждают возможность смягчения лимита на легионеров
  • © РИА Новости

По информации «РБ-Спорт», клубы РПЛ обсуждают возможность смягчения лимита.

Обсуждаются два варианта изменения — десять или 12 иностранцев без ограничений на поле и с ограничением в виде прошлого лимита в формате «6 + 5».

Нынешний формат лимита на легионеров — «8 + 17». При данном формате клубы РПЛ могут вносить в заявку на сезон восемь легионеров без ограничений на поле.

Ранее сообщалось, что ЦСКА приглашал Рангника на пост главного тренера.

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