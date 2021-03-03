Орзул отреагировала на слова Кобелева о женщинах в футболе

Телеведущая Мария Орзул прокомментировала слова бывшего главного тренера московского «Динамо» Андрея Кобелева о женщинах в футболе.

«Андрей Кобелев озвучил мнение если большинства российских мужчин, то как минимум половины. Сухой статистики, подтверждающую мои слова, я вам не приведу. Её, вероятно, нет в природе, но вот собственный опыт — дело такое, говорящее», — приводит слова Орзул «Плеймейкер».

Телеведущая отмечает, что искренне не может понять, почему футбол — это исключительно мужская территория.

«Андрей Николаевич, приходите ко мне в эфир! Обсудим всю проблематику российского футбола. Всё, пошла варить борщ, а то вечером две «Боруссии» играют, надо все успеть!» — написала она в своей колонке.

Андрей Кобелев недавно заявил, что не общается с женщинами на футбольные темы, так как они слабо разбираются в футболе.

Ранее сообщалось, что известная фем-активистка, бывший пресс-секретарь министра культуры России Владимира Мединского Лиза Лазерсон обвинила бывшего тренера «Динамо» в сексизме.