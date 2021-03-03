Бывший тренер «Динамо» Кобелев ответил на обвинении в сексизме

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев ответил на обвинения телеведущей Марии Орзул в сексизме.

«Если кто-то смотрел выпуск программы, то увидит, что там не было слов про кухню, тем более про какие-то феминистские высказывания. Я не оправдываюсь, но не понимаю, чем я взорвал спортивное медиапространство», — приводит слова Кобелева Sport24.

По словам тренера, он абсолютно нормально относится к женскому полу и не против, чтобы женщины работали в спортивных медиа.

«Понимаю, что СМИ и журналистам нужен хайп, им выгодно за счёт кого-то подняться и показаться. А учитывая популярность футбола и хоккея, в этих видах спорта это сделать легче. Но мы перестали говорить о самом футболе, а всё больше разбираем какие-то околофутбольные темы. Вот в этом и проблема!» — добавил он.

Андрей Кобелев недавно заявил, что не общается с женщинами на футбольные темы, так как они слабо разбираются в футболе.

Ранее сообщалось, что известная фем-активистка, бывший пресс-секретарь министра культуры России Владимира Мединского Лиза Лазерсон обвинила бывшего тренера «Динамо» в сексизме.