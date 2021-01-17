445 значимых ударов Холлоуэя, победа Эмеева и сенсационное поражение Бакли: чем запомнился UFC Fight Island 7

В Абу-Даби завершился турнир UFC Fight Island 7. В главном поединке вечера Макс Холлоуэй не оставил шансов Келвину Кэттеру, попутно установив рекорд промоушена по числу значимых ударов. Рамазан Эмеев взял верх над Давидом Завадой, а автор одного из самых ярких нокаутов 2020 года Хоакин Бакли сенсационно уступил Алессио Ди Кирико. Также шоу запомнилось ярким противостоянием Джастина Тафы и Карлоса Фелипе и возвращением болельщиков на трибуны.

В ночь на 17 января в Абу-Даби состоялся турнир Абсолютного бойцовского чемпионата. UFC Fight Island 7 не только стал для промоушена первым в 2021 году, но и в целом мог считаться историческим сразу по нескольким причинам. Так, он впервые в истории промоушена транслировался на американском канале ABC, а также запомнился долгожданным возвращением на трибуны болельщиков. Последний раз зрители имели возможность присутствовать на мероприятиях организации 7 марта 2020-го, после чего в дело вмешалась пандемия коронавируса.

Что касается боёв, то первому из трёх турниров в ОАЭ было чем заинтересовать болельщиков. В глаза сразу бросалась афиша поединка между звёздами полулёгкого веса Максом Холлоуэем и Келвином Кэттером, а также дуэли прославленных ветеранов смешанных боевых искусств — Карлоса Кондита и Мэтта Брауна. При этом очередного яркого выступления ждали от Хоакина Бакли, в 2020 году запомнившегося одним из самых зрелищных ударов в истории ММА. Тогда он эффектной «вертушкой» в прыжке отправил на настил Импу Касанганая.

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Но если все вышеназванные события имели место в рамках основного карда, то для российских болельщиков самое интересное началось уже в предварительном. В третьем по счёту поединке шоу их ждало противостояние Рамазана Эмеева и Давида Завады. Ранее уроженец Дагестана разобрался с Ником Штольце, а визави сенсационно взял верх над двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром.

Завада «задушил» Нурмагомедова на шоу в Москве в ноябре 2019 года, после чего ни разу не заходил в клетку. Однако по первым минутам нельзя было сказать, что длительный простой сказался на его навыках. Немец активно шёл вперёд и работал как по голове, так и по ногам противника. Эмеев пытался отвечать, но не успевал за более резким оппонентом, в связи с чем решил сменить тактику. Рамазан напомнил, что не просто так является мастером спорта по боевому самбо и панкратиону, дважды уложив соперника на настил. Давид был неплох на земле и не позволил причинить себе большой ущерб, но уступил инициативу.

Во втором раунде Эмеев не стал откладывать дело в долгий ящик и уже на 20-й секунде совершил проход в ноги, вновь оказавшись в фулл-гарде. Добиться особых успехов в партере не удалось, но несколько неплохих ударов по корпусу всё же достигли цели. Это немного уравняло россиянина и немца в скорости, вследствие чего второй уже не владел особым преимуществом в стойке. Разве что в концовке ему удалось создать Рамазану проблемы, вновь подключив серии из двоек и лоу-киков. Ещё одним достижением Давида можно было назвать прогресс в защите от тейкдаунов. Он успешно заблокировал сразу три попытки подряд и сохранил интригу в противостоянии.

В начале третьего раунда могло показаться, что он станет повторением второго. Уже на восьмой секунде Эмеев повалил соперника на канвас, но вновь не сумел развить успех, а впоследствии и вовсе позволил Заваде восстановить статус-кво. Окровавленный немец оказался в боковом контроле, а затем за считаные секунды пробрался в фулл-маунт. Положение Рамазана стало критическим, но он продемонстрировал своё мастерство и сумел подняться на ноги. Давид попытался реабилитироваться в стойке, но был уже не так свеж.

В итоге Эмеев превзошёл Заваду по всем ключевым показателям, но одному из судей этого оказалось недостаточно. Майк Белл отдал немцу две первые пятиминутки, что чуть было не стоило россиянину победы. Но двое других арбитров встали на его сторону и исправили ситуацию. Рамазан выиграл девятый бой из десяти последних и укрепил позиции в полусреднем дивизионе.

Также предварительная программа турнира запомнилась ярким сражением двух тяжеловесов. На протяжении 15 минут Джастин Тафа и Карлос Фелипе осыпали друг друга мощнейшими ударами и чудом оба остались на ногах. Если верить статистике, австралиец превзошёл визави по числу попаданий, но мнения судей вновь разделились. Лишь один встал на его сторону, а двое других отдали предпочтение бразильцу.

Основной кард UFC Fight Island 7 получился сверхнасыщенным. Битва между Пунахэле Сориано и Душко Тодоровичем хоть и продлилась менее пяти минут, но запомнилась целым рядом красочных эпизодов. За это время американец дважды отправлял оппонента в нокдаун, а в один из моментов тому чуть было не понадобилась запасная капа. После очередного удара предмет экипировки вылетел изо рта серба и упал в щель между сеткой и настилом. Рефери не смог самостоятельно извлечь её оттуда, в связи с чем заниматься этим пришлось самому спортсмену.

В итоге Тодорович всё же сумел достать капу, но это не спасло его от поражения. Мощнейший левый прямой отправил его на канвас, а добивание было излишним. Для Сориано этот триумф стал восьмым в карьере и вторым — под эгидой UFC.

Подобного ждали и от Бакли, которому противостоял не самый звёздный Алессио Ди Кирико. Американец считался фаворитом и до поры до времени хозяйничал в октагоне, но внезапно пропустил сокрушительный хай-кик. Хоакин явно ожидал подобного и правильно среагировал на замах, но был не в силах увернуться. Тяжелейшее поражение нокаутом прервало его серию из двух успешных схваток, а для итальянца с большой долей вероятности стало спасительным. До настоящего момента в его пассиве значились три проигранные битвы подряд, а последняя победа была датирована июлем 2018-го.

На UFC Fight Island 7 завершилась и беспроигрышная серия Сантьяго Понзиниббио. Аргентинец выиграл семь поединков подряд и в случае победы над Ли Джинглиангом вполне мог ворваться в топ-15, но оказался без сознания уже на пятой минуте. Китаец уверенно контролировал дистанцию и здорово работал дальними ударами, а когда противник попробовал сблизиться, попал левым хуком. Руководство UFC было настолько впечатлено, что выписало ему и Ди Кирико бонус в $50 тыс. за выступления вечера.

Сражение Кондита с Брауном хоть и имело яркую вывеску, но получилось не самым зрелищным. Бывший временный чемпион в полусреднем весе подтвердил превосходство в классе и успешно завершил свой последний бой по контракту с UFC. При этом Карлос заявил, что готов продолжать выступать.

Что касается главного поединка, то борьбы не получилось. Холлоуэя явно не смутил тот факт, что эта схватка стала для него первой с 2016 года, в которой на кону не стоял титул. Гаваец продемонстрировал феноменальное мастерство в ударной технике и начисто превзошёл Кэттера. Уже после первого раунда на лице Келвина появились гематомы, а по окончании пятого на нём и вовсе не осталось живого места.

Данная битва напоминала сражение Холлоуэя с Брайаном Ортегой. Тогда он тоже показал мастер-класс по ведению боя в стойке и более чем в два с половиной раза превзошёл оппонента по числу значимых попаданий (290:110), попутно установив рекорд по данному показателю. Правда, на этот раз схватка получилась ещё более односторонней, а Макс смог переписать собственное достижение. В итоге разница по ударам составила унизительные 445:133.

При этом Кэттера сложно упрекнуть в безволии. Он бился до последнего и продолжал идти вперёд, несмотря на серьёзные повреждения и практически полное отсутствие шансов на победу. Келвин терпел избиение на протяжении всех 25 минут и заслужил не только уважение болельщиков и коллег, но и бонус в $50 тыс. за бой вечера. Холлоуэй же прервал серию из двух поражений подряд и доказал, что остаётся одним из самых сильных полулегковесов планеты. А уже совсем скоро у него может появиться шанс вновь побороться за пояс. Как заявлял в преддверии турнира Дана Уайт, в случае победы Макс опять получит статус первого претендента.