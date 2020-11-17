«Плевок в сторону системы мирового спорта»: как в России отреагировали на принятие сенатом США закона Родченкова

Сенат США единогласно принял закон Родченкова. В соответствии с ним американский суд теперь сможет привлекать к уголовной ответственности нарушителей антидопинговых правил. Закон будет распространяться на все международные соревнования, попадающие под юрисдикцию WADA. В Кремле выразили обеспокоенность попытками США распространить свою юрисдикцию на другие страны, отметив, что не согласны с такой «трансграничной практикой».

Сенат США единогласно принял акт Родченкова, в соответствии с которым местный суд отныне имеет право привлекать к уголовной ответственности нарушителей антидопинговых правил. Закон вступит в силу после того, как в течение десяти дней его подпишет президент страны.

В соответствии с ним лица, участвовавшие в допинговых схемах, могут быть наказаны штрафом в размере до $1 млн, а также лишением свободы до 10 лет. Закон будет распространяться на все международные соревнования с участием американских спортсменов или финансирующиеся спонсорами из США.

Исключением являются профессиональные и студенческие североамериканские лиги, не подпадающие под юрисдикцию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, привлечённые к расследованиям информаторы теперь будут попадать в программу защиты свидетелей.

«Это знаменательный день в борьбе за чистый спорт по всему миру. Мы с нетерпением ждём, когда закон вступит в силу и поможет изменить к лучшему правила игры для чистых атлетов», — приводит заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта официальный сайт организации.

Предложение защитить спортсменов от допинга путём введения уголовной ответственности было вынесено на рассмотрение конгресса США ещё в декабре 2018 года. Уже тогда многих возмутил тот факт, что акт получил имя бывшего главы московской лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Тем не менее в 2019 году он был одобрен палатой представителей США, а затем передан в сенат.

В WADA неоднократно выражали обеспокоенность по поводу нововведения. Сейчас его представители предположили, что оно спровоцирует возникновение новых, противоречащих друг другу законов. Это, в свою очередь, повлечёт за собой нарушение единства антидопинговой системы.

«Гармонизация правил является основополагающим принципом всемирной антидопинговой программы. Кроме того, WADA хочет понять, почему под действие закона не попадает значительная часть американского спорта, в частности, профессиональные лиги и университетский спорт? Если он недостаточно хорош для Америки, то почему его нужно применять к остальному миру?» — приводит заявление агентство Reuters.

«Попытка окучить весь мир»

Комментируя решение сената США, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что попытки Америки распространить своё влияние на другие государства вызывают обеспокоенность.

«Безусловно, мы обратили на это внимание. Вы знаете, что не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны… Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны», — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищёва, с помощью подобного закона США вновь пытаются доказать свою «привилегированность перед другими странами».

«Это плевок в сторону всей мировой системы спорта. Это угроза не только для российского спорта, но и для всей сложившейся системы мирового спорта. Почему-то их не устраивает та мировая система, которая существует для борьбы с допингом», — отметил Свищёв.

Схожей позиции придерживается экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев. Депутат отметил, что пока ему сложно предположить, какие последствия будет иметь принятие закона.

«Думаю, это решение не придаст привлекательности Соединённым Штатам, но речь идёт о попытке окучить весь мир. Если бы этот акт был нацелен только на их граждан, то было бы другое дело. Родченков вписал свою фамилию в американское законодательство. Поставил себе памятник при жизни!» — сказал Валуев.

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал вызовом появление закона, регулирующего антидопинговую систему по всему миру.

«Это новая реальность, где по всему миру американцами могут быть задержаны лица, участвующие в допинговых программах. И наказания будут очень жёсткими… Если каждая страна будет принимать подобного рода документы, мы выйдем из зоны действия международных организаций. На мировой арене должно действовать международное законодательство. WADA является здесь регулятором, в него входит множество стран», — объяснил Ганус «РБ-Спорту».

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В свою очередь, депутат Госдумы РФ Дмитрий Лебедев признался, что его не удивили действия США.

«Странно другое: мы никак не отвечаем. Терпим, молчим, где-то соглашаемся, где-то пытаемся. Но никакого эффекта нет. А западные страны избрали стратегию, поставили цель. И сейчас планомерно действуют в этом направлении», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

При этом спортивный юрист Артём Пацев подчеркнул, что на происходящее в первую очередь должны реагировать Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA, так как новый закон может поставить под сомнение участие большого количества атлетов в крупнейших международных стартах.

«Поскольку никто не может быть защищён от какого-то произвольного вмешательства или произвольного возбуждения уголовного дела, расследований, которые могут и ничем не закончиться, но будут сопровождаться, например, арестом. Думаю, МОК вместе с WADA должны каким-то образом отреагировать. Поскольку им придётся либо полностью перекраивать и пересматривать существующие правила, либо выстраивать новую систему в олимпийском спорте», — уверен Пацев.

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев отметил, что в первую очередь под действие закона должен был попасть сам Родченков, являющийся фигурантом уголовного дела в России.

«Если бы придать акту обратную силу, то первым, кого нужно было бы по этому закону судить, был бы сам Родченков. Ведь он не скрывает, что являлся организатором и участником крупных допинговых мошеннических схем, в том числе, получается, и против американского спорта», — пояснил Алексеев ТАСС.

В то же время чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков предположил, что нововведение не изменит коренным образом ситуацию в мировом спорте.

«На мой взгляд, это всего лишь очередная монетизация Родченкова, потому что, видимо, на него были произведены определённые расходы. Я не знаю, кем. Но эти расходы надо отбивать. И один из способов вот такой. Я думаю, это не отразится ни на ком и никак, это происходит ровно для того, чтобы дать новость и лишний раз вспомнить о человеке, который наворотил дел, а потом сбежал», — предположил Шубенков.