Национальные антидопинговые комитеты 14 стран призвали реформировать WADA

Национальные антидопинговые комитеты 14 стран призвали к реформам внутри Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

Заявление подписали представители агентств Германии, Новой Зеландии, Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Нидерландов, Латвии, Финляндии, Дании, Норвегии, Австрии, Канады и Франции.

В документt отмечается, что национальные комитеты уже не один раз обращались с предложением внести изменения в структуру организации.

Отмечается, что необходимо укреплять права человека и устранять конфликты в антидопинговой системе, а также прислушиваться к мнению спортсменов при принятии ключевых решений WADA.

Ранее Станислав Поздняков прокомментировал итоги слушаний по иску WADA к РУСАДА в CAS.