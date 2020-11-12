Национальные антидопинговые комитеты 14 стран призвали реформировать WADA

Короткая ссылка
Национальные антидопинговые комитеты 14 стран призвали к реформам внутри Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Национальные антидопинговые комитеты 14 стран призвали реформировать WADA
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

Заявление подписали представители агентств Германии, Новой Зеландии, Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Нидерландов, Латвии, Финляндии, Дании, Норвегии, Австрии, Канады и Франции.

В документt отмечается, что национальные комитеты уже не один раз обращались с предложением внести изменения в структуру организации.

Отмечается, что необходимо укреплять права человека и устранять конфликты в антидопинговой системе, а также прислушиваться к мнению спортсменов при принятии ключевых решений WADA.

Ранее Станислав Поздняков прокомментировал итоги слушаний по иску WADA к РУСАДА в CAS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить