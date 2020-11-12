Национальные антидопинговые комитеты 14 стран призвали реформировать WADA
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).
Заявление подписали представители агентств Германии, Новой Зеландии, Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Нидерландов, Латвии, Финляндии, Дании, Норвегии, Австрии, Канады и Франции.
В документt отмечается, что национальные комитеты уже не один раз обращались с предложением внести изменения в структуру организации.
Отмечается, что необходимо укреплять права человека и устранять конфликты в антидопинговой системе, а также прислушиваться к мнению спортсменов при принятии ключевых решений WADA.
Ранее Станислав Поздняков прокомментировал итоги слушаний по иску WADA к РУСАДА в CAS.