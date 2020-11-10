Поздняков прокомментировал итоги слушаний по делу РУСАДА в CAS

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением об итогах слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
Поздняков прокомментировал итоги слушаний по делу РУСАДА в CAS
  • РИА Новости

«Мы удовлетворены тем, насколько детально и аргументированно была доведена позиция Олимпийского комитета России. Довольны итогами этого этапа нашей совместной работы с юристами и адвокатами, представляющими наши интересы. Ждём от CAS справедливого и целостного решения. Добавлю лишь, что благодаря закрытому формату слушаний арбитры смогут избежать ненужного давления, оперировать фактами и сугубо юридическими аспектами, не реагировать на всевозможные информационные вбросы и провокации», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

По его словам, дальнейшие комментарии по иску WADA к РУСАДА будут возможны лишь после того, как CAS вынесет официальный вердикт по данному делу и разъяснит все его составляющие. Поздняков также подчеркнул, что в ОКР уверены, что справедливость должна восторжествовать, а виновные — понести наказание.

«Но применяться оно (наказание. — RT) должно в форме индивидуальных санкций на основании весомых доказательств», — заключил Поздняков.

Ранее в ОКР подвели итоги слушаний по делу РУСАДА в CAS.

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