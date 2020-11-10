В ОКР подвели итоги слушаний по делу РУСАДА в CAS
Об этом сообщается на официальном сайте ОКР.
В заявлении говорится, что в ОКР ожидают беспристрастного и справедливого решения коллегии арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.
Как отметили в комитете, позиция ОКР по данному вопросу была «чётко, убедительно и доказательно» доведена до участников слушаний.
«В основе позиции ОКР неукоснительное следование нормам права и релевантный опыт мировой спортивной, публичной и частноправовой практики», — подчеркнули в ОКР.
Ранее исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил, что судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и РУСАДА является историческим.