В ОКР подвели итоги слушаний по делу РУСАДА в CAS

Короткая ссылка
Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал официальное заявление, в котором поделился мнением об итогах слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
В ОКР подвели итоги слушаний по делу РУСАДА в CAS

    Об этом сообщается на официальном сайте ОКР.

    В заявлении говорится, что в ОКР ожидают беспристрастного и справедливого решения коллегии арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

    Как отметили в комитете, позиция ОКР по данному вопросу была «чётко, убедительно и доказательно» доведена до участников слушаний.

    «В основе позиции ОКР неукоснительное следование нормам права и релевантный опыт мировой спортивной, публичной и частноправовой практики», — подчеркнули в ОКР.

    Ранее исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил, что судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и РУСАДА является историческим.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайся на нас в TikTok
    Подписывайся на насв TikTok
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить