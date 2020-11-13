Президент WADA: скандал с Россией — величайший в истории

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выразил мнение, что его организация приняла верное решение, когда в декабре 2019 года рекомендовала отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за махинации в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Я считаю, это был величайший скандал в истории спорта. Решение, принятое WADA в прошлом году, было верным. Мы удовлетворены тем, как были представлены на заседании CAS, решения которого мы теперь ожидаем. WADA сделало всё возможное, чтобы хорошо подготовиться к слушаниям. Считаю, что мы действовали и продолжаем действовать эффективно по этому непростому вопросу. Теперь решение за CAS, давайте же дождёмся его», — цитирует Баньку ТАСС.

Российская сторона подала апелляцию на вердикт WADA в CAS. Слушания проходили с 5 по 7 ноября. CAS должен вынести вердикт по данному делу до конца календарного года.

Ранее в РУСАДА выразили мнение, что WADA необходимы реформы внутри организации.