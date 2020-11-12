В РУСАДА считают, что WADA необходимы реформы внутри организации

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отреагировало на заявление комитетов 14 стран о необходимости реформ внутри Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В целом реформы действительно назрели. Но любые перемены должны быть конструктивными и идти на благо. Мы, безусловно, считаем, что деятельность любой антидопинговой организации любого уровня должна быть независимой и прозрачной. Кроме того, возможно, пришло время для того, чтобы посмотреть на саму роль и значение антидопинговых организаций», — приводит слова РУСАДА РИА Новости.

При этом в российской организации подчеркнули, что все изменения должны утверждаться после обсуждения со всеми участниками антидопингового движения. Кроме того, в РУСАДА считают, что антидопинговые правила должны меняться в соответствии с изменениями жизни и спорта.

«Но изменения эти должны утверждаться путём обсуждения и согласования со всеми участниками антидопингового движения. В противном случае это нарушает принцип равноправия сторон, что неправильно», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что национальные антидопинговые комитеты 14 стран призвали реформировать WADA. Заявление подписали представители агентств Германии, Новой Зеландии, Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Нидерландов, Латвии, Финляндии, Дании, Норвегии, Австрии, Канады и Франции.