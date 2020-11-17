Ганус назвал принятый в США закон Родченкова новой реальностью

Короткая ссылка
Бывший гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал своё мнение по поводу решения сената США принять антидопинговый закон, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Ганус назвал принятый в США закон Родченкова новой реальностью
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По словам Гануса, законопроект поддерживали и республиканцы, и демократы.

«У меня не было никаких сомнений, что его примут. Но в мире должен быть один регулятор — WADA. Возникновение подобного рода регулирования (а это американский закон, который будет распространяться на юрисдикцию всего мира) — это вызов. Закон будет направлен не только против российских лиц — как спортсменов, так и чиновников, — но и против всех в соревнованиях, где будут участвовать американцы. Это новая реальность, где по всему миру американцами могут быть задержаны лица, участвующие в допинговых программах. И наказания будут очень жёсткими», — приводит слова Гануса «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что в Кремле критически отнеслись к принятому в США закону Родченкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить