Ганус назвал принятый в США закон Родченкова новой реальностью

Бывший гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал своё мнение по поводу решения сената США принять антидопинговый закон, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

По словам Гануса, законопроект поддерживали и республиканцы, и демократы.

«У меня не было никаких сомнений, что его примут. Но в мире должен быть один регулятор — WADA. Возникновение подобного рода регулирования (а это американский закон, который будет распространяться на юрисдикцию всего мира) — это вызов. Закон будет направлен не только против российских лиц — как спортсменов, так и чиновников, — но и против всех в соревнованиях, где будут участвовать американцы. Это новая реальность, где по всему миру американцами могут быть задержаны лица, участвующие в допинговых программах. И наказания будут очень жёсткими», — приводит слова Гануса «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что в Кремле критически отнеслись к принятому в США закону Родченкова.