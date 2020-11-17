Ганус назвал принятый в США закон Родченкова новой реальностью
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- РИА Новости
По словам Гануса, законопроект поддерживали и республиканцы, и демократы.
«У меня не было никаких сомнений, что его примут. Но в мире должен быть один регулятор — WADA. Возникновение подобного рода регулирования (а это американский закон, который будет распространяться на юрисдикцию всего мира) — это вызов. Закон будет направлен не только против российских лиц — как спортсменов, так и чиновников, — но и против всех в соревнованиях, где будут участвовать американцы. Это новая реальность, где по всему миру американцами могут быть задержаны лица, участвующие в допинговых программах. И наказания будут очень жёсткими», — приводит слова Гануса «РБ-Спорт».
Ранее сообщалось, что в Кремле критически отнеслись к принятому в США закону Родченкова.