«Нарушения носят очень серьёзный характер»: набсовет РУСАДА рекомендовал уволить Гануса

Наблюдательный совет РУСАДА предложил уволить генерального директора агентства Юрия Гануса. По словам председателя совета Александра Ивлева, рекомендация не носит жёсткого характера, а судьбу функционера решат учредители на общем собрании. В свою очередь, в Госдуме посетовали, что разразившийся скандал может негативно сказаться на отношениях России с WADA. Сам Ганус назвал представленный отчёт «спорным» и «неполным».

«Было вынесено предложение рассмотреть вопрос увольнения Гануса»

О том, что руководитель РУСАДА Юрий Ганус может лишиться своего поста, стало известно в среду днём. Наблюдательный совет организации по итогам заседания в формате видеоконференции рекомендовал функционеру освободить занимаемую им должность.

Такое решение было принято по итогам аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства РУСАДА.

«Мы рассматривали всё, что касается отчёта деятельности организации. Учитывая риски и проблемы, было вынесено предложение рассмотреть вопрос увольнения Гануса. Никакой жёсткой рекомендации на этот счёт нет. Дальше будет решать общее собрание учредителей, сроков я не знаю», — приводит «Р-Спорт» слова председателя набсовета Александра Ивлева.

В свою очередь, Ганус, комментируя итоги заседания, назвал предоставленный аудиторский отчёт «спорным» и «неполным».

«Более того, мы оспариваем его в саморегулируемой организации. Набсовет не стал дожидаться даже этого решения и вышел с рекомендацией об увольнении. Но ещё раз: всегда всё находилось в руках нашей спортивной юрисдикции, тех людей, которые принимают решения. Всё сейчас так и остаётся. Я хочу сказать: это решение будет определять будущее Олимпийского и Паралимпийского комитетов», — заявил глава РУСАДА журналистам.

Также Ганус признался, что надеется на мудрость учредителей Российского антидопингового агентства, которым и предстоит решать его судьбу.

Когда в данной истории будет поставлена точка, пока неизвестно, однако глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация определит дату заседания совместно с коллегами из Паралимпийского комитета России (ПКР). Вместе с тем, по его словам, допущенные руководством РУСАДА нарушения «носят очень серьёзный характер».

«Сегодняшние решения набсовета, принятые практически единогласно, о недоверии генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего пребывания в этой должности выглядят однозначно», — приводит слова функционера официальный сайт ОКР.

Между тем министр спорта Олег Матыцин напомнил, что вердикт набсовета носит лишь рекомендательный характер, в то время как окончательное решение останется за общим собранием.

Прокомментировали произошедшее и в Госдуме. Депутат Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заявила, что допущенные РУСАДА нарушения могут негативно повлиять на сотрудничество России с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«WADA согласовывало его кандидатуру, было непросто, чтобы человек устроил обе стороны. Выдвинуто достаточно серьёзное обвинение, если оно доказано, и WADA такие скандалы не нужны. Может, это будет рассматриваться и правоохранительными органами. Проблем и так хватает, но, несомненно, данную должность должен занимать практически идеальный человек, чтобы к нему не было вопросов», — цитирует Журову ТАСС.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв назвал возможное увольнение Гануса «экстраординарным событием в мире антидопинговых агентств».

«Все понимают, что это важное решение, просто так бы его никто не принимал. Уверен, что это только начало событий», — предположил депутат.

«Человек, сохраняющий остатки совести, в такой ситуации просто пишет заявление»

О том, что аудит обнаружил нарушения финансовой деятельности РУСАДА, стало известно в середине июля. При этом Поздняков обвинил Гануса в попытках утвердить аудитора и отчётность задним числом и пообещал, что доступ к информации по итогам проверки получат правоохранительные органы. А 14 июля аудиторский отчёт был обнародован.

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В ответ РУСАДА опубликовало заявление по сложившейся ситуации на своём официальном сайте. В агентстве выразили недоумение тем, что «конфиденциальная информация» была размещена на сайтах ОКР и ПКР.

«ОКР и ПКР, предавая гласности данный противоречивый отчёт, даже не пытались получить разъяснения от РУСАДА, таким образом, подтвердив факт того, что они сами не в полной мере разбираются в организации профессиональной деятельности антидопинговых агентств», — говорилось в заявлении.

Между тем Матыцин отметил, что если в руководстве агентства допускали ошибки, то должны нести за них ответственность.

«Мы информированы о том, что происходит в РУСАДА. Есть юридические механизмы и устав РУСАДА, есть общее собрание и наблюдательный совет. Если были допущены ошибки, люди, которые допустили их, должны понести ответственность», — отмечал министр.

После этого сложить полномочия Гануса призвали многие публичные люди, например депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. По его мнению, функционеру стоило временно оставить свой пост.

С жёстким заявлением выступила и телеведущая Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ». Она заявила, что Ганус «подтянул английский» за счёт РУСАДА и привык сыпать обвинениями в то время, как его работа «больше похожа на саботаж».

«По-моему, человек, сохраняющий остатки совести, в такой ситуации просто пишет заявление и уступает место тому, чья репутация не препятствует работе на столь серьёзной должности для восстановления нашего положения. Так чего вы ждёте? Топить российский спорт — это, может быть, ваше хобби, но никак не профессия», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.