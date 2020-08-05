ОКР совместно с ПКР определят дату заседания, на котором будет решена судьба Гануса
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- РИА Новости
«Набсовет озвучил сегодня свои рекомендации общему собранию учредителей по итогам обсуждения результатов аудита финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Мы согласуем в ближайшее время с коллегами из ПКР дату проведения нашего совместного заседания, на котором будет принято итоговое решение в соответствии с уставом РУСАДА», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.
Ранее президент ОКР заявил, что допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьёзный характер.