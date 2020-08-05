В Госдуме прокомментировали возможное увольнение главы РУСАДА Гануса
- РИА Новости
«Кандидатура Гануса ранее была согласована. Сейчас будет новый процесс согласования. Но доверие к главе РУСАДА должно быть не только со стороны международных наших партнёров. Это должно быть обоюдное доверие», — приводит слова Журовой «Р-Спорт».
Она также подчеркнула, что в настоящий момент Россия выстраивает новые отношения с МОК и WADA. Журова считает, что все стороны заинтересованы, чтобы негативная ситуация вокруг отечественного спорта как можно скорее осталась в прошлом.
Ранее Ганус прокомментировал своё возможное увольнение.