В Госдуме прокомментировали возможное увольнение главы РУСАДА Гануса

Депутат Госдумы, а также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала возможное увольнение главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

«Кандидатура Гануса ранее была согласована. Сейчас будет новый процесс согласования. Но доверие к главе РУСАДА должно быть не только со стороны международных наших партнёров. Это должно быть обоюдное доверие», — приводит слова Журовой «Р-Спорт».

Она также подчеркнула, что в настоящий момент Россия выстраивает новые отношения с МОК и WADA. Журова считает, что все стороны заинтересованы, чтобы негативная ситуация вокруг отечественного спорта как можно скорее осталась в прошлом.

Ранее Ганус прокомментировал своё возможное увольнение.