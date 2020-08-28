«Решение принято единогласно»: учредители РУСАДА уволили Гануса с поста гендиректора

Юрий Ганус уволен с поста генерального директора РУСАДА. Такое решение принято учредителями агентства по рекомендации наблюдательного совета. Поводом для смещения с должности стали выявленные в ходе аудиторской проверки финансовые нарушения. Исполняющим обязанности организации назначен юрист Михаил Буханов. Ему дано поручение обратиться в правоохранительные органы для расследования деятельности предшественника.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус уволен со своего поста. Об этом стало известно по итогам общего собрания учредителей организации, которыми являются Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР). Решение было принято на основе рекомендации наблюдательного совета агентства.

«Внимательно рассмотрев все доводы коллег, общее собрание учредителей РУСАДА решило принять рекомендации и отстранить Гануса от должности. Решение было принято исключительно на основе выявления фактов нарушений», — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Исполняющим обязанности гендиректора РУСАДА назначен юрист агентства Михаил Буханов. Выборы нового руководителя организации должны пройти в ближайшие полгода.

«В соответствии с уставом, организация на конкурсной основе выберет нового генерального директора. Это должно произойти не позднее чем спустя шесть месяцев с сегодняшней даты. Мы уверены, что операционная деятельность РУСАДА останется независимой», — заявил глава ОКР.

Поздняков отметил легитимность принятого решения и заверил, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое ранее высказывало обеспокоенность в связи с возможным увольнением Гануса, не должно возникнуть вопросов.

«В соответствии со всеми нормативными документами, с уставом организации, все решения, принятые общим собранием, полностью легитимны и соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам. Реакция любой организации должна находиться в правовом русле. Мы сейчас находимся исключительно в правовом русле, и все действия как наблюдательного совета, так и общего собрания учредителей юридически строго выверены», — добавил Поздняков.

Надежду на то, что увольнение Гануса не затронет отношений РУСАДА с WADA, выразил также президент ПКР Владимир Лукин. Он отметил, что для его организации агентство проделало большую работу.

«Хотелось бы, чтобы решение о смене руководства не повлияло на WADA. Это была одна из задач, чтобы РУСАДА продолжило свою работу, чтобы преемственность в коллективе сохранилась. Мы довольны работой РУСАДА за этот период, они нам помогли в подготовке спортсменов и преодолении последствий коронавируса. Благодарим РУСАДА и генерального директора, но речь в случае с Ганусом идёт о другом. Надеюсь, оценка WADA будет объективной и ограничена теми вопросами, о которых идёт речь», — сказал Лукин РИА Новости.

Вскоре после увольнения Гануса стало известно об отставке заместителя генерального директора организации и его основной соратницы Маргариты Пахноцкой. Она рассказала журналистам, что оставила свой пост ещё накануне. Также из наблюдательного совета агентства вышел руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков. Ранее он выступал против увольнения Гануса.

Ганус был уволен по рекомендации наблюдательного совета РУСАДА, сделанной 5 августа. Поводом для этого стали результаты аудиторской проверки агентства за 2018 и 2019 годы. Она выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Проанализировав отчёт, наблюдательный совет пришёл к выводу о необходимости смещения Гануса с его поста, который он занимал с 2017 года.

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По словам Позднякова, итоги аудиторской проверки были вновь рассмотрены собранием учредителей. Он отметил, что ОКР и ПКР несут ответственность за РУСАДА и не могут мириться с выявленными нецелевыми расходами.

«В рамках своих полномочий набсовет РУСАДА дал рекомендацию общему собранию отстранить Гануса от должности генерального директора, сегодня мы ещё раз ознакомились с доводами членов набсовета, заслушали аудиторскую компанию, заслушали Гануса. В своё время ОКР и ПКР на правах учредителей выступили гарантами субсидирования РУСАДА. ОКР и ПКР утверждают финансовую отчётность РУСАДА, тем самым неся ответственность за расходование государственных денег. Мы внимательно рассмотрели все доводы, приняли рекомендацию набсовета и отстранили Гануса. Решение принято единогласно», — напомнил Поздняков.

Одним из первых шагов Буханова на посту исполняющего обязанности главы РУСАДА должно стать обращение в правоохранительные органы в связи с деятельностью его предшественника. Они должны изучить выявленные ранее нарушения, заявил глава ОКР.

«Я хотел бы проинформировать вас о том, что учредители дали поручение исполняющему обязанности генерального директора обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РФ», — добавил Поздняков.