«Он превысил должностные полномочия»: Исинбаева о рекомендации набсовета уволить Гануса и об итогах аудита в РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус превысил должностные полномочия. Такое мнение в интервью RT выразила член наблюдательного совета организации Елена Исинбаева. По её словам, главная претензия к функционеру — нецелевое расходование бюджетных средств. Двукратная олимпийская чемпионка также отметила, что глава РУСАДА готов отвечать по всем пунктам обвинений, и выразила надежду, что до вмешательства правоохранительных органов дело не дойдёт.

«Очень надеюсь, что до вмешательства правоохранительных органов не дойдёт»

— Как вы можете прокомментировать решение наблюдательного совета РУСАДА рекомендовать уволить Юрия Гануса.

— Начать следует с того, что в 2017-м Юрий Александрович был утверждён на должность руководителя Российского антидопингового агентства практически единогласно. На него возлагались большие надежды. Ключевой стала фраза Гануса о том, что он болеет за российский спорт и хочет помочь в его восстановлении, вернуть доверие к РУСАДА. Он действительно был одним из наиболее ярких кандидатов на пост генерального директора.

На протяжении некоторого времени Юрий Александрович работал хорошо, но затем с ним произошли некие изменения. На заседаниях набсовета он мог высказаться некорректно, нагрубить. Вёл себя неэтично.

— Это спровоцировала аудиторская проверка, выявившая серьёзные нарушения в руководстве агентства?

— Подобное случалось и раньше. Каждое заседание набсовета получалось достаточно тяжёлым. С одной стороны, это хорошо, мы всегда эмоционально обсуждаем вопросы, отстаиваем свои точки зрения. Юрий Александрович поначалу относился ко всем с уважением, но затем начал допускать шапкозакидательство. По его словам выходило, что за российский спорт радеет только он. Подобные высказывания Ганус позволял и в беседах с журналистами. Причём он мог напрямую, без согласования набсовета, общаться с прессой.

— Что конкретно выявил аудит в РУСАДА?

— Серьёзные финансовые нарушения. Такое не могло не остаться без внимания. У набсовета возникли вопросы к Ганусу. Эта тема долго обсуждалась на заседании в среду, и Юрий Александрович давал объяснения по каждому пункту. Тем не менее, некоторые из них объяснить он не смог. В итоге деятельность Гануса начала вызывать сомнения, ведь, получается, человек что-то недосказал, превысил должностные полномочия.

— Президент ОКР Станислав Поздняков обвинил Гануса в том, что он пытался утвердить аудитора и отчётность задним числом.

— Такая фраза фигурировала в документах, хотя точно утверждать не могу.

— Возможно, что нарушениями со стороны руководства РУСАДА займутся правоохранительные органы?

— Юрий Александрович выразил желание встретиться с аудитором после того, как проверки будут завершены. Он хочет предоставить документы по всем пунктам обвинения. Мы в набсовете восприняли данное желание положительно, поскольку человек должен иметь шанс объясниться. Всегда нужно выслушать обе стороны. Если же вдруг объяснений не последует… Вчера на заседании прозвучала фраза, что набсовет принял очень жёсткие рекомендации. Но на это председатель Александр Ивлев заявил, что жёсткими обвинения были бы в том случае, если бы их дал Следственный комитет.

Пока мы только пытаемся разобраться в сложившейся ситуации. Очень надеюсь, что до вмешательства правоохранительных органов не дойдёт, а Ганус сможет всё объяснить. Но доверие к нему подорвано. Ведь сейчас к РУСАДА приковано серьёзное внимание, и репутация агентства превыше всего. Проделано было очень много работы, в том числе нынешним гендиректором. Но на заседании прозвучала фраза: антидопинговая организация не должна держаться на имидже одного человека и неважно, кто будет возглавлять её.

— Если Ганус сумеет ответить на все пункты обвинения, набсовет может рекомендовать оставить его на своём посту?

— Это мы тоже обсуждали. Не исключаем такой возможности. Возможно, учредители РУСАДА сочтут нашу рекомендацию несвоевременной и позволят ему продолжить работу. Тогда набсовету останется лишь принять это. Да речь и не шла о жёстком вердикте. Мы просто рекомендовали разобраться в ситуации, раз сомнения закрались. Дыма без огня не бывает. А пока разбирательства не закончатся, сложно доверять человеку столь ответственную работу. Сколько времени они будут длиться, мне неизвестно. Но деятельность РУСАДА ни в коем случае нельзя приостанавливать. Смена руководства не должна влиять на имидж агентства и российского спорта в целом. Он точно держится не на Юрии Александровиче. Но пока он продолжает исполнять свои обязанности.

— Новой информации о дате решающего заседания по судьбе Гануса пока нет?

— Мы только рекомендовали рассмотреть этот вопрос. Как только учредители соберутся, они вынесут какое-то решение.

«По заверениям Гануса, у него имеются все чеки, но мы этих документов не видели»

— Ивлев заявил, что подавляющее большинство членов набсовета выразило недоверие генеральному директору РУСАДА. Были те, кто воздержался или проголосовал против?

— Такие люди были. Например, Сергей Хрычиков по всем поставленным вопросам проголосовал отрицательно. Набсовет — независимый орган. Каждый голосует так, как считает нужным и обосновывает свою позицию. Воздержавшихся не было.

— Ганус не пытался пообщаться с членами совета перед заседанием?

— В этом не было необходимости. На самой видеоконференции он скорее не отвечал на вопросы, а защищался. В ходе доклада аудитора были подняты вопросы, на которые у него имелись ответы. Юрий Александрович выписывал их, а потом объяснял всё по пунктам. Мы фактически заслушали доклад о его деятельности. Например, Ганус рассказал о том, сколько денег организация потратила на такси.

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— Его обвинили в растратах бюджетных средств по этому пункту?

— Говорилось, что на такси была потрачена огромная сумма денег. Он же заявил, что за год на эти цели ушло максимум 75 тыс. рублей, но никак не миллионы, поскольку на всём приходится экономить.

— То есть по данному пункту он сумел защититься?

— По заверениям Гануса, у него имеются все чеки, но мы этих документов не видели.

— На какие обвинения Юрий Александрович не сумел дать чёткого ответа?

— Знаете, заседание длилось 4,5 часа. А Ганус, когда он в ударе, говорит очень быстро и иногда несвязно. Он перескакивал с одного вопроса на другой. Юрий Александрович дал ответ по поводу закупок проб для антидопинговых лабораторий. По этой статье тоже был зафиксирован перерасход. В общем некоторые вопросы остались без ответов.

— Какова главная претензия, которую выдвинули Ганусу?

— Нецелевое расходование бюджетных средств. Так, поднимался вопрос о заграничных командировках. По мнению членов набсовета, они не всегда являлись оправданными. Ганус парировал, что все поездки были необходимы. Но на словах разбираться в этом смысла нет. Аудиторская компания проведёт более тщательную проверку.

— О какой сумме ущерба идёт речь?

— Не могу сказать. Но в общих источниках фигурирует цифра в 110 миллионов рублей. Однако затрудняюсь ответить, откуда взялась эта сумма. И вчера данный вопрос не поднимался.

— Если Ганус всё же покинет свой пост, как будут проходить выборы нового генерального директора РУСАДА?

— Если учредители примут решение о досрочном прекращении полномочий, будет сформирована группа из трёх человек — членов набсовета. В течение десяти дней предстоит организовать конкурс на должность исполняющего обязанности гендиректора. На этот раз отбор будет более жёстким. Как только кандидатура определится, её представят учредителям. А они уже примут решение. В любом случае работа РУСАДА останавливаться не должна.