Глава набсовета РУСАДА Ивлев перечислил претензии к Ганусу

Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев рассказал о претензиях к генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу.

Ранее появилась информация о возможной отставке Гануса.

«Есть вопросы, которые связаны с наличием серьёзных рисков в области финансово-хозяйственной деятельности и с недостатками системы внутреннего контроля в финансовой части. Поэтому эти темы сегодня поднимались, обсуждались. На часть вопросов мы получили соответствующие объяснения. Другие, мне кажется, требуют дальнейшей проработки и дальнейших разговоров», — сказал Ивлев в интервью RT.

По его словам, большинство заявило, что у них нет доверия к генеральному директору.

«Вторая рекомендация заключалась в том, насколько Ганус с учётом вышесказанного может оставаться на своей должности», — добавил Ивлев.

Ранее ситуацию вокруг Гануса прокомментировал член комитета по спорту Госдумы Дмитрий Свищёв.