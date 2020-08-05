Свищёв назвал возможное увольнение Гануса экстраординарным событием

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв высказался о возможной отставке гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

Ранее о такой перспективе сообщили СМИ.

«Если будет принято решение об отстранении Гануса, то это будет экстраординарное событие в мире антидопинговых агентств. В непростое время, когда идут разбирательства, отстранение главы антидопингового агентства — это событие. Все понимают, что это важное решение, просто так бы его никто не принимал. Уверен, что это только начало событий», — цитирует Свищёва ТАСС.

Он также выразил сожаление из-за происходящего в РУСАДА.

«Но уверен, что те доводы, которые есть у набсовета и учредителей, весомые, думаю, небезосновательно. Надеюсь, что все это пойдёт на пользу российскому спорту, потому что без восстановления РУСАДА и работы со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) нам двигаться некуда», — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что глава набсовета РУСАДА рассказал о причинах возможного увольнения Гануса.