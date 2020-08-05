Глава набсовета РУСАДА рассказал о причинах возможного увольнения Гануса

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Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев рассказал о причинах рекомендации уволить главу организации Юрия Гануса.
Глава набсовета РУСАДА рассказал о причинах возможного увольнения Гануса
  • РИА Новости

«По этому вопросу прошло очень глубокое обсуждение, так как был рассмотрен не только аудиторский отчёт, но и ряд нарушений, которые были выявлены в рамках корпоративных процедур. Он не был указан в отчёте аудитора», — приводит слова Ивлева ТАСС.

Он отметил, что с учётом возникших факторов набсовет рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос о недоверии Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего нахождения на посту генерального директора РУСАДА.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможное увольнение главы РУСАДА Гануса.

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