Ганус отреагировал на рекомендацию набсовета РУСАДА уволить его с занимаемой должности

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал рекомендацию наблюдательного совета организации уволить его с занимаемой должности.
Ганус отреагировал на рекомендацию набсовета РУСАДА уволить его с занимаемой должности
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«На заседании было принято решение об изменении устава. Теперь замдиректора не может вступить в должность гендиректора, если меня уберут. Насколько я понимаю, это направлено против Маргариты Пахноцкой. Я понимаю, что не нравится, но не понимаю почему. У нас выстроена международная линия коммуникации. Сейчас мы выйдем из рабочей группы по восстановлению ВФЛА. Хорошо, сами работайте. Я расцениваю это как вредительство. Когда подобные действия творятся, нам и врагов не надо. Единственное могу сказать: я искренне надеюсь на здравомыслие», — заявил Ганус в интервью YouTube-каналу Андрея Митькова.

Ранее глава WADA высказался о ситуации вокруг гендиректора РУСАДА.

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