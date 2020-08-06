Ганус отреагировал на рекомендацию набсовета РУСАДА уволить его с занимаемой должности

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал рекомендацию наблюдательного совета организации уволить его с занимаемой должности.

«На заседании было принято решение об изменении устава. Теперь замдиректора не может вступить в должность гендиректора, если меня уберут. Насколько я понимаю, это направлено против Маргариты Пахноцкой. Я понимаю, что не нравится, но не понимаю почему. У нас выстроена международная линия коммуникации. Сейчас мы выйдем из рабочей группы по восстановлению ВФЛА. Хорошо, сами работайте. Я расцениваю это как вредительство. Когда подобные действия творятся, нам и врагов не надо. Единственное могу сказать: я искренне надеюсь на здравомыслие», — заявил Ганус в интервью YouTube-каналу Андрея Митькова.

Ранее глава WADA высказался о ситуации вокруг гендиректора РУСАДА.