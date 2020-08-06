Глава WADA высказался о ситуации вокруг гендиректора РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выразил озабоченность известием о решении наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении гендиректора Юрия Гануса.

Ранее СМИ сообщили, что он может быть отправлен в отставку.

«WADA очень обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА об увольнении Гануса. Мы требуем объяснений. Мы будем защищать независимость национальных антидопинговых агентств, чтобы они могли продолжать выполнять свою работу на пользу спортсменов и чистоты спорта», — написал Банька в Twitter.

Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв назвал возможное увольнение Гануса экстраординарным событием.