Поздняков заявил, что решение об увольнении Гануса было единогласным

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что решение об увольнении Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на общем собрании учредителей организации было принято единогласно.

«Сегодня мы ещё раз ознакомились с доводами членов набсовета, заслушали аудиторскую компанию, заслушали Гануса. В своё время ОКР и ПКР на правах учредителей РУСАДА выступили гарантами субсидирования РУСАДА. ОКР и ПКР утверждают финансовую отчётность РУСАДА, тем самым неся ответственность за расходование государственных денег. Мы внимательно рассмотрели все доводы и приняли рекомендацию набсовета и отстранили Гануса. Решение принято единогласно», — рассказал Поздняков по итогам собрания учредителей РУСАДА.

В июле наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года после выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности агентства по результатам аудита.

Ранее стало известно, что РУСАДА уволило Юрия Гануса с поста генерального директора организации, его обязанности временно будет исполнять Михаил Буханов.