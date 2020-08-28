Новому руководству РУСАДА поручено обратиться в правоохранительные органы по поводу нарушений предшественников

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Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) поручило новому руководству организации обратиться в правоохранительные органы, чтобы определить серьёзность финансовых нарушений, допущенных предыдущими руководителями.
Новому руководству РУСАДА поручено обратиться в правоохранительные органы по поводу нарушений предшественников
  • РИА Новости

«Я хотел бы проинформировать вас о том, что учредители дали поручение исполняющему обязанности генерального директора обратиться с соответствующим заявлением по факту выявленных нарушений в правоохранительные органы», — заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков по итогам собрания учредителей РУСАДА.

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности агентства по результатам аудита.

Ранее стало известно, что РУСАДА уволило Гануса с поста генерального директора организации, его обязанности временно будет исполнять Михаил Буханов.

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