Хрычиков заявил о выходе из состава наблюдательного совета РУСАДА
- РИА Новости
«Я принял решение выйти из состава наблюдательного совета РУСАДА. Соответствующее заявление подал, но пока не знаю, утверждено ли оно. Но в любом случае я прекратил участие в работе. Мне не нравится то, как принимаются решения. Считаю, что принимаемые решения нарушают те соглашения, которые были достигнуты ранее в WADA при предоставлении соответствия», — приводит слова Хрычикова ТАСС.
Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности агентства по результатам аудита.
Ранее стало известно, что РУСАДА уволило Гануса с поста генерального директора организации, его обязанности временно будет исполнять Михаил Буханов.