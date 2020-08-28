Хрычиков заявил о выходе из состава наблюдательного совета РУСАДА

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков сообщил, что подал заявление о выходе из состава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я принял решение выйти из состава наблюдательного совета РУСАДА. Соответствующее заявление подал, но пока не знаю, утверждено ли оно. Но в любом случае я прекратил участие в работе. Мне не нравится то, как принимаются решения. Считаю, что принимаемые решения нарушают те соглашения, которые были достигнуты ранее в WADA при предоставлении соответствия», — приводит слова Хрычикова ТАСС.

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности агентства по результатам аудита.

Ранее стало известно, что РУСАДА уволило Гануса с поста генерального директора организации, его обязанности временно будет исполнять Михаил Буханов.