Хрычиков заявил о выходе из состава наблюдательного совета РУСАДА

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Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков сообщил, что подал заявление о выходе из состава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Хрычиков заявил о выходе из состава наблюдательного совета РУСАДА
  • РИА Новости

«Я принял решение выйти из состава наблюдательного совета РУСАДА. Соответствующее заявление подал, но пока не знаю, утверждено ли оно. Но в любом случае я прекратил участие в работе. Мне не нравится то, как принимаются решения. Считаю, что принимаемые решения нарушают те соглашения, которые были достигнуты ранее в WADA при предоставлении соответствия», — приводит слова Хрычикова ТАСС.

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности агентства по результатам аудита. 

Ранее стало известно, что РУСАДА уволило Гануса с поста генерального директора организации, его обязанности временно будет исполнять Михаил Буханов.

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