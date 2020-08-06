Исинбаева рассказала, могут ли в дело Гануса вмешаться правоохранительные органы

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева рассказала, существует ли возможность, что нарушениями со стороны руководства агентства, и в частности его главы Юрия Гануса, займутся правоохранительные органы.

«Юрий Александрович выразил желание встретиться с аудитором после того, как все проверки будут завершены. Он хочет предоставить документы по всем пунктам обвинения. Мы в набсовете восприняли данное желание положительно, поскольку человек должен иметь шанс объясниться. Всегда нужно выслушать две стороны. Если же вдруг объяснений не последует… Вчера на заседании прозвучала фраза, что набсовет принял очень жёсткие рекомендации. Но на это председатель Александр Ивлев заявил, что жёсткими обвинения были бы в том случае, если бы их дал Следственный комитет. Пока же мы только пытаемся разобраться в сложившейся ситуации. Очень надеюсь, что до вмешательства правоохранительных органов не дойдёт, а Ганус сможет всё объяснить», — заявила Исинбаева RT.

Она подчеркнула, что доверие набсовета к Ганусу подорвано.

«Ведь сейчас к РУСАДА приковано серьёзное внимание, и репутация агентства превыше всего. Проделано было очень много, в том числе серьёзную работу выполнил нынешний гендиректор. Но на заседании прозвучала фраза: антидопинговая организация не должна держаться на имидже одного человека, и неважно, кто будет возглавлять её», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее Исинбаева рассказала, какие вопросы возникли у набсовета РУСАДА к Ганусу.