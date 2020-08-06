Исинбаева рассказала, какие вопросы возникли у набсовета РУСАДА к Ганусу

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева рассказала о вопросах, которые возникли у набсовета к главе организации Юрию Ганусу.

«По словам Гануса выходило, что за российский спорт радеет он один. Подобные высказывания он позволял и в беседах с журналистами. Он мог напрямую, без согласования с набсоветом, общаться с прессой. Второй момент касался итогов финансового аудита, в ходе его были выявлены нарушения. Такое не могло остаться без внимания. У набсовета возникли вопросы к Ганусу. Этот вопрос долго обсуждался на заседании набсовета в среду, и Юрий Александрович давал объяснения по каждому пункту. Тем не менее некоторые из них объяснить он не смог.

В итоге деятельность Гануса начала вызывать сомнения, ведь получается, этот человек что-то недосказал, превысил должностные полномочия», — сказала Исинбаева в интервью RT.

Также член набсовета РУСАДА прокомментировала информацию о том, что Ганус пытался утвердить аудитора и финансовую отчётность задним числом.

«Такая фраза фигурировала в документах, хотя точно утверждать не могу», — заявила Исинбаева.

Ранее Исинбаева заявила, что на заседаниях набсовета РУСАДА Ганус мог нагрубить.