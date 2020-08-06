Исинбаева: на заседаниях набсовета РУСАДА Ганус мог нагрубить

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева рассказала, как вёл себя на заседаниях глава агентства Юрий Ганус.
Исинбаева: на заседаниях набсовета РУСАДА Ганус мог нагрубить
  • РИА Новости

«На протяжении некоторого времени Юрий Александрович работал хорошо, но затем с ним произошли некие изменения. На заседаниях набсовета он мог высказаться некорректно, нагрубить. Вёл себя неэтично. Это происходило и раньше, до аудита. Каждое заседание набсовета получалось достаточно тяжёлым. С одной стороны, это хорошо, мы всегда эмоционально обсуждаем вопросы, отстаиваем свои точки зрения. Юрий Александрович поначалу относился ко всем с уважением, но затем начал допускать шапкозакидательство», — заявила Исинбаева в интервью RT.

Наблюдательный совет РУСАДА на последнем заседании высказал недоверие главе организации Юрию Ганусу.

Ранее глава набсовета РУСАДА высказался о критике WADA за ситуацию вокруг Гануса.

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