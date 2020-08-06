Исинбаева: на заседаниях набсовета РУСАДА Ганус мог нагрубить
- РИА Новости
«На протяжении некоторого времени Юрий Александрович работал хорошо, но затем с ним произошли некие изменения. На заседаниях набсовета он мог высказаться некорректно, нагрубить. Вёл себя неэтично. Это происходило и раньше, до аудита. Каждое заседание набсовета получалось достаточно тяжёлым. С одной стороны, это хорошо, мы всегда эмоционально обсуждаем вопросы, отстаиваем свои точки зрения. Юрий Александрович поначалу относился ко всем с уважением, но затем начал допускать шапкозакидательство», — заявила Исинбаева в интервью RT.
Наблюдательный совет РУСАДА на последнем заседании высказал недоверие главе организации Юрию Ганусу.
Ранее глава набсовета РУСАДА высказался о критике WADA за ситуацию вокруг Гануса.