РУСАДА выберет нового гендиректора организации в течение полугода

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выберет нового генерального директора организации в течение шести месяцев.

«Чтобы обеспечить непрерывную операционную деятельность и исправить нарушения, допущенные предыдущим руководством, организация выберет нового гендиректора на конкурсной основе не позднее чем через шесть месяцев с сегодняшней даты», — заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков по итогам собрания учредителей РУСАДА.

Он отметил, что все решения, принятые собранием совета учредителей РУСАДА, является легитимными и не должны вызвать вопросов у Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее стало известно, что РУСАДА уволило Юрия Гануса с поста генерального директора организации, его обязанности временно будет исполнять Михаил Буханов.