Глава ОКР отметил заслуги Гануса на посту гендиректора РУСАДА

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил заслуги Юрия Гануса, уволенного с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Глава ОКР отметил заслуги Гануса на посту гендиректора РУСАДА
  • РИА Новости

«От лица учредителей РУСАДА хочу отметить безусловные заслуги Гануса в реформировании агентства и выстраивании прочных отношений со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Высокопрофессиональная команда РУСАДА продолжит активную деятельность по проведению допинг-тестирования и повышению антидопинговой культуры среди наших спортсменов всех возрастов, в чём достигла существенных успехов за последние годы», — заявил Поздняков по итогам собрания учредителей РУСАДА.

Ганус возглавлял РУСАДА с 2017 года.

В июле наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия Ганусу после выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности агентства по результатам аудита.

Ранее Поздняков заявил, что решение об увольнении Гануса было единогласным.

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