Катание Трусовой, стиль Загитовой и встреча Коляды с Цискаридзе: что обсуждают в мире фигурного катания

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев предположил, что Александра Трусова не будет прогрессировать под руководством Евгения Плющенко, а Наталья Бестемьянова нашла плюсы в конфликте Этери Тутберидзе и тренеров академии «Ангелы Плющенко». Алина Загитова рассказала о работе ведущей, а японские СМИ оценили её стиль. Между тем Михаил Коляда встретился с народным артистом России Николаем Цискаридзе. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Восторг иностранных журналистов и обращение Синициной

Московский этап Кубка России по фигурному катанию завершился триумфом подопечной Евгения Плющенко Александры Трусовой. Однако этот успех не убедил критиков в том, что спортсменка сделала правильный выбор, покинув в межсезонье группу Этери Тутберидзе. По мнению директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева, бывшая ученица выглядела на льду неуверенно, а её победа была не слишком убедительной.

«Саша катается на мастерстве, которое заложила ещё Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чём не прибавила, считаю, что и не прибавит», — цитирует Лайшева сайт телеканала «Новый век».

В том, что победа Трусовой — заслуга её бывшей наставницы, уверены и некоторые болельщики. Свою позицию они выразили под одним из постов Яны Рудковской, супруги нового наставника фигуристки. По их словам, Александра ещё в «Хрустальном» разучила четверные прыжки, которые вошли в произвольную программу.

На критику отреагировала как сама продюсер, напомнив, что спортсменка тренируется в «Ангелах Плющенко» на протяжении семи месяцев, так и пресс-служба академии.

«А благодаря Плющенко многие дети по всему миру пришли в фигурное катание. В том числе и ровесники Саши Трусовой. И кто, как не он, двигал фигурное катание. Вспомните хотя бы Олимпиаду в Ванкувере. Кроме него, никто и не пытался прыгать четверные», — парировали в «Ангелах Плющенко».

В стороне от внутрироссийских соревнований не остались и иностранные обозреватели. Известный канадский комментатор Тед Бартон восхитился по-настоящему взрослым выступлением Трусовой, а итальянский журналист Массимилиано Амбези назвал занявшую третье место Дарью Усачёву главным открытием этапа. В свою очередь, американский специалист по фигурному катанию Джеки Вонг прокомментировал неоднозначные оценки судей по итогам короткой программы.

«Забавно, что одни фигуристы демонстрируют заметные улучшения, но при этом их оценки за компоненты не растут, в то время как другие спортсмены остаются на том же (очень высоком) уровне катания, а их оценки за компоненты увеличиваются на 10% по сравнению с прошлым сезоном», — написал Вонг.

Трусова действительно поразила многих не только своей техникой, но и новым номером «Ромео и Джульетта». В то же время заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что не увидела в постановке главную героиню пьесы Уильяма Шекспира.

При этом сама бронзовая медалистка чемпионата Европы 2020 года пояснила, что в её образе не стоит искать героиню всемирно известного произведения.

«Я не Джульетта, а злой рок, злая судьба любви, поэтому и музыка так подобрана. Платье для программы будет новое. На этих соревнованиях я каталась в том, что мы готовили к чемпионату мира. Но и его пришлось немного переделать. Выросла», — цитирует Трусову сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Пока одни спорят по поводу силы школ Тутберидзе и Плющенко, другие пытаются найти положительные стороны в их противостоянии. Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова подчеркнула, что в фигурном катании всегда присутствовала конкуренция между специалистами. Но именно она способствует продвижению спорта.

«Мне кажется, это только популяризирует наш вид спорта, делает его спортом номер один у нас в стране. О чём сегодня говорят? Что сегодня показывает Первый канал? Фигурное катание. Конкуренция — это всегда рост. Спортсмены должны видеть в этом плюс и от этого выигрывать. Без конкуренции нет прогресса», — приводит слова Бестемьяновой «Российская газета».

Одним из главных разочарований этапа в Москве стал отказ от выступлений в соревнованиях танцевальных пар чемпионов Европы 2020 года Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Они лидировали после короткой программы, однако были вынуждены прервать произвольную, так как партнёрша почувствовала сильную боль в колене.

Тренер дуэта Александр Жулин рассказал, что у Синициной было диагностировано воспаление сухожилия. Ей удалось избежать госпитализации, но на восстановление потребуется время. Сама фигуристка обратилась к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.

«Я постараюсь быстрее восстановиться, и мы снова увидимся на льду. Спасибо Никите и всему тренерскому штабу за поддержку... Я очень сожалею, что не смогли показать наш новый произвольный танец (до конца), и мне очень жаль, что боль была уже нестерпимой. Мы боролись и не привыкли сдаваться», — написала Синицина.

Трудности Загитовой в роли ведущей

Пока лучшие фигуристы России сражаются в Кубке страны, Алина Загитова продолжает осваиваться в роли ведущей телешоу «Ледниковый период» и охотно рассказывает о своём новом опыте. В эфире Первого канала она поделилась главной проблемой, с которой ей пришлось столкнуться на новом поприще.

«Зрителем ты просто смотришь на эту красивую картинку и любуешься. А там внутри идёт выступление, а потом ты должен что-то сказать, задать вопрос как журналист. В этом проблема: надо резко, быстро, чётко сказать в нужный момент, вести диалог с участниками», — призналась Загитова.

Между тем один из поклонников Загитовой решил порадовать девушку после тренировки и преподнёс ей шикарный подарок — корзину с 1001 розой.

Фанатов у олимпийской чемпионки Пхёнчхана-2018 много не только в России, но и в Японии, а местные журналисты продолжают восхищаться её внешним видом. Они уже не раз подробно разбирали макияж россиянки, наряды на льду и в повседневной жизни. На этот раз СМИ оценили её образы в одной из последних фотосессий, а также на шоу «Вечерний Ургант».

«Привлекает, что она одета во взрослый наряд. Он полностью чёрный. Это производит дикое впечатление», — приводит текст статьи «Чемпионат» со ссылкой на The Digest.

К слову, в свободное от съёмок и тренировок время Загитова иногда позволяет себе расслабляться и танцевать с коллегами по группе Тутберидзе.

Критика «Ледникового периода» и признание Сотсковой

Несмотря на то что «Ледниковый период» пользуется большой популярностью среди зрителей, а фигуристы отмечают его значимость для популяризации спорта, есть и те, кто придерживается иного мнения. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина уже не раз признавалась, что не смотрит программу. На вопрос, чем её не устраивает проект, она пояснила, что не воспринимает его всерьёз.

«Конечно, пусть люди лучше смотрят такие шоу, чем «Улицы разбитых фонарей». Но мне не нравится, что Первый канал превратился в сплошную самодеятельность... Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность, когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять?» — цитирует Роднину «Советский спорт».

Болельщики с нетерпением ожидают возвращения Михаила Коляды, пропустившего сезон-2019/20. Он был заявлен на московский этап, но в итоге так и не появился на льду.

Между тем спортсмен на днях встретился с народным артистом России Николаем Цискаридзе. Дело в том, что произвольная программа бронзового медалиста чемпионата мира — 2018 поставлена на музыку из биографического фильма о знаменитом танцоре Рудольфе Нурееве. Поэтому можно предположить, что бывший премьер Большого театра делился с фигуристом тонкостями балета.

По-прежнему не утихают слухи о переходе Рики Кихиры в группу Плющенко. Пока ни одна из сторон не подтвердила эту информацию, однако японское издание Nikkan Gendai сообщило, что фигуристка уже консультируется с тренером через социальные сети.

В середине сентября стало известно о возможной дисквалификации серебряной медалистки чемпионата мира среди юниоров 2016 года Марии Сотсковой, объявившей минувшим летом о завершении карьеры. Её обвинили в нарушении антидопинговых правил, в том числе в пропуске тестирований и подделке медицинских документов. Позднее она была дисквалифицирована на 10 лет.

Фигуристка призналась, что действительно принимала запрещённые препараты по рекомендации врачей, однако к тому моменту она уже не участвовала в соревнованиях. Кроме того, по словам Сотсковой, фальшивые документы оказались у неё не по её вине.

«Я растерялась, не ожидала, что допинг-офицеры появятся в моей квартире. В фигурном катании о завершении карьеры спортсмены обычно объявляют в конце сезона, и я так хотела. Поэтому и не спешила. Наверное, сама виновата. Приносила справку из медицинского учреждения, в котором лечилась. Мне там выписали лекарства. Откуда я могла знать, что у этой клиники нет лицензии?» — рассказала Сотскова «Экспресс-газете».