Шахрай: Трусова раскрывается в артистическом плане
- РИА Новости
«Хочу сказать, что результаты работы Плющенко с Трусовой уже видны. Она раскрывается в артистическом плане. Мы видим, что Александра не только умеет прыгать, но очень интересно интерпретирует музыку. Это уже заметно», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».
Трусова перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгению Плющенко в прошлое межсезонье. До этого фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе.
Ранее директор «Самбо-70» выразил мнение, что Трусова не прибавит с Плющенко.