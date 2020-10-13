Шахрай: Трусова раскрывается в артистическом плане

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Чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпиады в парном катании Сергей Шахрай прокомментировал и победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве.
Шахрай: Трусова раскрывается в артистическом плане
  • РИА Новости

«Хочу сказать, что результаты работы Плющенко с Трусовой уже видны. Она раскрывается в артистическом плане. Мы видим, что Александра не только умеет прыгать, но очень интересно интерпретирует музыку. Это уже заметно», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».

Трусова перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгению Плющенко в прошлое межсезонье. До этого фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе.

Ранее директор «Самбо-70» выразил мнение, что Трусова не прибавит с Плющенко.

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