Шахрай: Трусова раскрывается в артистическом плане

Чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпиады в парном катании Сергей Шахрай прокомментировал и победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве.

«Хочу сказать, что результаты работы Плющенко с Трусовой уже видны. Она раскрывается в артистическом плане. Мы видим, что Александра не только умеет прыгать, но очень интересно интерпретирует музыку. Это уже заметно», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».

Трусова перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгению Плющенко в прошлое межсезонье. До этого фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе.

Ранее директор «Самбо-70» выразил мнение, что Трусова не прибавит с Плющенко.