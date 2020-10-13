Директор «Самбо-70» считает, что Трусова не прибавит с Плющенко
- РИА Новости
«Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. Она выступает на мастерстве, которое заложила ещё Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чём не прибавила, и я считаю, что и не прибавит», — цитирует Лайшева телекомпания «Новый век».
После окончания прошлого сезона Трусова перешла из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко», став работать под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Ранее сообщалось, что эксперты остались под впечатлением от проката Трусовой на этапе Кубка России.