Директор «Самбо-70» считает, что Трусова не прибавит с Плющенко

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Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил победу бывшей фигуристки группы Этери Тутберидзе Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве.
Директор «Самбо-70» считает, что Трусова не прибавит с Плющенко
  • РИА Новости

«Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. Она выступает на мастерстве, которое заложила ещё Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чём не прибавила, и я считаю, что и не прибавит», — цитирует Лайшева телекомпания «Новый век»

После окончания прошлого сезона Трусова перешла из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко», став работать под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что эксперты остались под впечатлением от проката Трусовой на этапе Кубка России.

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