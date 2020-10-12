Трусова: в этом сезоне программы у меня такие, как я хотела

Российская фигуристка Александра Трусова высказала мнение о своих программах, подготовленных к нынешнему соревновательному сезону.

«Мне всегда нравилось прыгать, учить и делать сложные прыжки. И это остаётся: прыжки — мои любимые элементы фигурного катания. Но сейчас мне действительно стало нравиться и катание, мы много этим занимаемся. Я тренируюсь как всегда, а потом ещё дополнительно, индивидуально. В этом сезоне программы у меня такие, как я хотела», — приводит слова Трусовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Она рассказала подробнее об образах, которые демонстрирует в своих программах.

«Короткая — медленная, я очень долго об этом мечтала. Программа о весне, когда всё оживает, появляются первые цветы, листья на деревьях. Это как рождение чего-то нового. А в произвольной — музыка из «Ромео и Джульетты», но я не Джульетта, а злой рок, злая судьба любви, поэтому и музыка так подобрана», — рассказала фигуристка.

На первом для неё старте в нынешнем сезоне Трусова одержала победу. По итогам двух прокатов она набрала 240,59 балла — 75,77 за короткую программу и 164,82 — за произвольную.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Трусова стала лучше вращаться и лучше скользить.