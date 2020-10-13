Этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи пройдёт без зрителей

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Третий этап Кубка России по фигурному катанию, который состоится в Сочи, будет проходить без зрителей.
Этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи пройдёт без зрителей
  • РИА Новости

«Действительно, соревнования пройдут без зрителей. Если вы где-то увидите, что на них продают билеты, — это мошенники», — цитирует «Спорт-Экспресс» Федерацию фигурного катания Краснодарского края. 

Этап Кубка России в Сочи состоится 23—27 октября в Тренировочном центре по фигурному катанию и шорт-треку рядом с ареной «Айсберг», которая рассчитана приблизительно на 200 зрителей.

Ранее Жулин назвал бесспорной победу Трусовой на этапе Кубка России в Москве.

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