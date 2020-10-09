Загитова назвала проблему, с которой столкнулась в качестве телеведущей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась во время участия в телепроекте «Ледниковый период» в качестве ведущей.

«Зрителем ты просто смотришь на эту красивую картинку и любуешься. А внутри идёт выступление, и потом ты должен что-то сказать, задать вопрос как журналист. В этом проблема: надо резко, быстро и чётко сказать в нужный момент, вести диалог с участником», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира и первенстве Европы. В прошлом сезоне она приостановила карьеру, а в сентябре отказалась выступать на контрольных прокатах сборной России.

Ранее Илья Авербух назвал Загитову украшением «Ледникового периода».