Загитова назвала проблему, с которой столкнулась в качестве телеведущей
- РИА Новости
«Зрителем ты просто смотришь на эту красивую картинку и любуешься. А внутри идёт выступление, и потом ты должен что-то сказать, задать вопрос как журналист. В этом проблема: надо резко, быстро и чётко сказать в нужный момент, вести диалог с участником», — сказала Загитова в эфире Первого канала.
18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира и первенстве Европы. В прошлом сезоне она приостановила карьеру, а в сентябре отказалась выступать на контрольных прокатах сборной России.
Ранее Илья Авербух назвал Загитову украшением «Ледникового периода».