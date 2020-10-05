Авербух назвал Загитову украшением «Ледникового периода»

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, а также продюсер телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух высказался о старте проекта и действиях фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей.

По его мнению, старт программы вышел громким и ярким. Он отметил, что шоу получило преимущественно позитивные отзывы, а рейтинг проекта оказался высоким.

«Что касается дебюта Загитовой в роли ведущей, то я уже говорил до и говорю об этом сейчас. Алина — большая умница. Она очень старается, от программы к программе Загитова будет набирать. Считаю, задача нас всех и зрителей — это поддержать Алину. Она на абсолютно новом для себя поприще. И, конечно, Загитова — украшение проекта», — цитирует Авербуха Sport24.

Он также подчеркнул, что для многих фигуристов проект в разное время становился своеобразным мостом.

«Задача каждого из нас — поддержать Алину и любоваться её красотой. Слухи о смене ведущих? Однозначно никто никого менять не будет. Это глупость!» — добавил Авербух.

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира и первенстве Европы. В прошлом сезоне она приостановила карьеру, а в сентябре отказалась выступать на контрольных прокатах сборной России.

Ранее японское издание The Digest признало Загитову самой красивой спортсменкой.