«Есть все основания для дальнейшего обжалования»: суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

Мосгорсуд вынес новый вердикт по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Приговор нападающему «Спартака» остался в силе, а полузащитник «Ростова» был оправдан по статье «Хулиганство». Его наказание заменили на год исправительных работ, поэтому теперь он может рассчитывать на реабилитацию и денежную компенсацию. При этом адвокаты обоих спортсменов остались недовольны вердиктом и намерены обжаловать это решение.

Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт. В соответствии с ним с полузащитника «Ростова», детского тренера Александра Протасовицкого, а также Кирилла Кокорина были сняты обвинения в хулиганстве, а лишение свободы, которое они отбыли в прошлом году, заменено на год исправительных работ. При этом приговор и наказание нападающего «Спартака» остались прежними.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня, и теперь частично оправданные фигуранты дела могут рассчитывать на реабилитацию и денежную компенсацию. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что пока неизвестно, воспользуется ли его подзащитный данным правом. Он добавил, что за незаконное привлечение к уголовной ответственности прокуратура должна принести письменное извинение. На реабилитацию рассчитывает и представляющий интересы Кокорина-младшего Вячеслав Барик.

Несмотря на смягчение приговора, защита Мамаева осталась недовольна исходом заседания. Бушманов назвал вердикт «половинчатым» и заявил о намерении и дальше отстаивать интересы клиента. По словам юриста, максимальное наказание, которое должен получить его подзащитный, — штраф в размере 40 тыс. рублей.

«Несмотря на оправдательный приговор, имеются все основания, чтобы обжаловать дальше. Хотя мы предполагали, что в деле будет поставлена жирная точка. Такое элементарное дело растягивается на долгое время. Ещё непонятно, сколько потребуется, чтобы всё закончить. Студент второго курса вуза сумеет правильно квалифицировать все действия», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Защита Кокорина-старшего также намерена обжаловать решение Мосгорсуда.

Также по теме «Абсолютно обоснованное решение»: кассационный суд отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Московского городского суда по делу Александра Кокорина и...

«Не согласны с этим приговором, будем его обжаловать в кассационной инстанции... Со стороны Саши не было хулиганства, мы также считаем, что его следует оправдать по эпизоду с водителем Виталием Соловчуком», — цитирует РИА Новости адвоката Татьяну Стукалову.

Ни Кокорин, ни Мамаев не присутствовали при оглашении приговора, так как в настоящий момент находятся в расположении своих команд, которые готовятся к старту нового сезона РПЛ. При этом на заседании выступил Протасовицкий. Он признал свою вину только по одному эпизоду. А после суда Кирилл поддержал нападающего «Спартака».

«Неприятно, что суд принял такое решение по Саше. Да и по нам нет полного удовлетворения. Если у него вообще без изменений, то нам сняли только статью «хулиганство», но судимость осталась у всех», — цитирует Протасовицкого «Спорт-Экспресс».

Новый приговор прокомментировали и в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). По словам ответственного секретаря организации Ивана Мельникова, фигурантов дела слишком долго держали в следственном изоляторе, где они провели восемь месяцев.

«Выбор меры пресечения нужно использовать крайне избирательно. Ребята известные, они бы не смогли никуда скрыться, их бы все узнали. Нахождение в изоляторе было бы избыточным. Надеюсь, суды будут в будущем более избирательно определять меру пресечения. У Александра была опасность, что он не сможет выйти на поле, учитывая его травму колена. Самонадеянно говорить, что в СИЗО можно получить высококвалифицированную медицинскую помощь», — отметил Мельников.

Напомним, что в начале октября 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали участниками двух потасовок, в которых получили травмы водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, глава департамента Моспромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Следствие длилось несколько месяцев, и в мае 2019 года Пресненский суд Москвы признал всех четверых фигурантов виновными и приговорил братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Мосгорсуд отклонил апелляции защиты. Футболисты вышли на свободу по УДО в сентябре того же года.

Также по теме За разбитый автомобиль: что известно о новом иске телеведущей Ушаковой к футболистам Мамаеву и Кокорину Телеведущая Ольга Ушакова (Маслий) подала иск к четырём фигурантам нашумевшего дела Александра Кокорина и Павла Мамаева. Женщина...

Тем не менее в марте нынешнего года стало известно, что защита намерена обжаловать приговор. По мнению адвокатов, при вынесении вердикта суд не учёл целый ряд факторов. В частности, речь шла о степени участия каждого из осуждённых в потасовках и действиях потерпевших, которые могли провоцировать футболистов. Кроме того, ставились под вопрос хулиганские побуждения, на которых настаивала прокуратура.

Спустя два месяца Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, обнаружив нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона. Это решение стало первым шагом на пути к частичному оправданию осуждённых, и дело было направлено на апелляционное рассмотрение.

31 июля состоялось заседание, в котором принимали участие Кокорин и Мамаев. Прокурор озвучил требование оставить первоначальный вердикт в силе, а адвокаты настаивали на оправдании. Сами отбывшие наказание неоднократно подчёркивали, что для них имеет значение не компенсация, а лишь справедливое решение.