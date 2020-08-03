Стало известно решение Мосгорсуда по приговорам Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд изменил приговор футболисту Павлу Мамаеву.

Срок наказания по статье «Побои» снижен до одного года исправительных работ, сообщает ТАСС. Кроме того, суд оправдал Мамаева по статье «Хулиганство». Спортсмен уже отбыл тюремное заключение. Он может рассчитывать на реабилитацию после оправдания по делу о хулиганстве, заявили в Мосгорсуде.

Вместе с тем обвинительный приговор в отношении Кокорина признан законным и оставлен без изменений.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил признать решение суда первой инстанции в отношении Кокорина законным и обоснованным и не нашёл оснований для его отмены. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, он освобождён от отбытия наказания ввиду фактического его отбытия», — заявил судья.

Ранее сообщалось, что комментатор Георгий Черданцев оценил переход Кокорина в «Спартак».