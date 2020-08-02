Черданцев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»

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Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил переход нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак».
Черданцев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»
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«Кокорин достался «Спартаку» бесплатно. Это принципиально. Каким бы ни был лимит, спрос на качественных игроков всегда большой. По сути, за плюс-минус 10 млн «Спартак» взял качественного российского футболиста на три года. Запасной Тиль обошёлся клубу как минимум вдвое дороже. «Зениту» за такую зарплату Кокорин не нужен. В нынешней схеме «Зенита» Кокорин запасной», — написал Черданцев в Instagram.

Также известный комментатор считает, что «Спартаку» нужен игрок в полузащиту, который раскроет сильные качества Кокорина.

«Теперь от Кокорина ждут результата. Но он — зависимый игрок. Ему надо пространство, передачи в свободные зоны. Игрок, который будет их раздавать. Нужно время, чтобы сыграться с Соболевым. А его нет. Пиар-акция получилась мощная, но со следующей недели пиар закончится, начнётся футбол. Там и посмотрим», — добавил Черданцев.

Ранее Медведев пожелал Кокорину удачи в «Спартаке».

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