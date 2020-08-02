Медведев пожелал Кокорину удачи в «Спартаке»

Короткая ссылка
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход бывшего игрока петербургского клуба Александра Кокорина в московский «Спартак».
Медведев пожелал Кокорину удачи в «Спартаке»
  • ©spartak.com

«Искренне поздравляю Александра с подписанием контракта минимум на три года со «Спартаком»! Желаю, чтобы его мечта вернуть тот «Спартак», «который все любят», реализовалась во время его игры за москвичей, а соперничество красно-белых с «Зенитом» обогатилось новыми чертами», — цитирует Медведева РИА Новости.

Кокорин покинул «Зенит» в связи с окончанием срока контракта и продолжит карьеру в «Спартаке».

Ранее Кавазашвили назвал переход Кокорина самым лучшим трансфером «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить