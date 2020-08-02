Медведев пожелал Кокорину удачи в «Спартаке»
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«Искренне поздравляю Александра с подписанием контракта минимум на три года со «Спартаком»! Желаю, чтобы его мечта вернуть тот «Спартак», «который все любят», реализовалась во время его игры за москвичей, а соперничество красно-белых с «Зенитом» обогатилось новыми чертами», — цитирует Медведева РИА Новости.
Кокорин покинул «Зенит» в связи с окончанием срока контракта и продолжит карьеру в «Спартаке».
Ранее Кавазашвили назвал переход Кокорина самым лучшим трансфером «Спартака».