Кавазашвили считает переход Кокорина лучшим трансфером «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил переход форварда Александра Кокорина в московский клуб.
Кавазашвили считает переход Кокорина лучшим трансфером «Спартака»
  • ©spartak.com

«Из того, что руководство «Спартака» сделало за последние пять лет, это самый классный трансфер. И приход россиянина, тем более Кокорина, который сейчас находится в самом расцвете сил, говорит о том, что они получили психологически устойчивого футболиста. Не считаю, что «Спартак» станет играть намного стабильнее. Но то, что в отдельных матчах, особенно с «Зенитом», Кокорин будет играть великолепно, — это бесспорно. Саша должен показать Черчесову, что не забыл, как играть», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

29-летний Кокорин подписал со «Спартаком» трёхлетний контракт, перейдя в клуб на правах свободного агента.

Ранее Кержаков назвал Кокорина самым сильным нападающим в «Спартаке».

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