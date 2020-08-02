Кержаков назвал Кокорина самым сильным нападающим в «Спартаке»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков оценил переход нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

«Это был не единственный вариант для Саши, но он поступил так, как посчитал нужным. Думаю, что Кокорин — самый сильный нападающий в «Спартаке» среди тех, кто сейчас есть в команде. Это хорошее приобретение для красно-белых», — цитирует Кержакова РИА Новости.

Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента из «Зенита». Футболист подписал трёхлетний контракт с опцией продления на один сезон.

Ранее Газизов заявил, что Кокорин однозначно встретится с болельщиками «Спартака».