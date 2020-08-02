Газизов: Кокорин однозначно встретится с болельщиками «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как в клубе относятся к старому заявлению новичка команды Александра Кокорина о том, что он никогда не перейдёт в состав красно-белых.

«Таких заявлений прям уж не было. У него были маленькие обиды, что в своё время его не взяли в «Спартак». Но это в прошлом. Ничего страшного. Зато сейчас он в футболке красно-белых и будет радовать наших болельщиков. Саша однозначно с ними встретится. У него такой же мотив, как и у меня. Сделать «Спартак» сильнее», — цитирует Газизова «Спорт-экспресс».

29-летний нападающий является воспитанником московского «Локомотива», а в профессиональной карьере успел поиграть за столичное «Динамо» и петербургский «Зенит», откуда и перешёл в «Спартак».

Ранее Нигматуллин заявил, что в «Спартаке» не хватало футболистов с лидерскими качествами.